وزير التنمية المحلية: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموى ينفذ فى العالم

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعتبر أكبر مشروع تنموى ينفذ فى العالم، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمراحل تنفيذ المبادرة ستتخطى تريليون جنيه، حيث سيتم تنفيذ آلاف المشروعات فى مختلف المجالات والقطاعات التى تهم المواطنين فى الريف المصرى.





جاء ذلك خلال مداخلة لوزير التنمية المحلية فى الجلسة النقاشية التى عقدت حول مبادرة "حياة كريمة" على هامش اجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بالقاهرة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف آمنة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يسعى من خلال تلك المبادرة الرئاسية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين فى القرى والمدن المصرية.

وأوضح الوزير أن "حياة كريمة" تستهدف تطوير 4584 قرية بـ 20 محافظة، يقطن بها 53% من سكان مصر، قرابة 55 مليون مواطن، تتكاتف فى تنفيذه كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يعتبر مشروع القرن الحقيقى فى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع بعد الانتهاء من تنفيذ "حياة كريمة" يكون هناك تحسنا كبيرا فى مستوى المعيشة لمواطنى الريف وانخفاض فى معدلات الفقر وتغطية شاملة من المرافق والخدمات.

وأشار إلى أن هذا ما بدأنا نلمسه ونحن نقترب من الانتهاء المرحلة الأولى التى استهدفت 52 مركزا تضم 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن مصرى باستثمارات تزيد عن 300 مليار جنيه وبحجم مشروعات أكثر من 30 ألف مشروع.