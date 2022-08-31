«المؤتمر»: توجيهات الرئيس بالدعم الاستثنائي تعكس حرصه على تخفيف الأعباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:26 مساءً - أثني حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، وتدخل الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.

وأضاف حزب المؤتمر، أن توجهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعكس حرص الرئيس تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار والتي انعكست على السوق المصري مع وجود موجة تضخم عالمية، تمثل تحديا كبيرا للعالم بالأوضاع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التى خلفت موجات تضخم تجتاح العالم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير مما يفرض تحديات جديدة دوليا وإقليميا ومحليا.

وطالب حزب المؤتمر، الحكومة بمراجعة أسس ومعايير اختيار الأسر الأكثر احتياجا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدا أن أن الدولة المصرية تتحمل أعباء باهظة في سبيل دعم المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم حتى انتهاء الأزمة العالميه الراهنة.