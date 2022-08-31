مصطفى محمد يقود هجوم نانت ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:26 مساءً - أعلن أنطوان كومبواري مدرب نانت، التشكيل الرسمي لمواجهة ستراسبورج في المباراة المقرر إقامتها السابعة مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي، على ملعب "ألمينو".

ويتصدر الدولي المصري مصطفى محمد تشكيل فريق نانت، لمواجهة ستراسبورج في مباراة اليوم، بخامس جولات الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت كالأتي: ألبان لافون في حراسة المرمي، ثم كورشيا، بالويس، كاستيليتو، جيروتو، أبياه، موتوسامي، بلاس، عبد القادر بامب، جويساند، مصطفي محمد.

تشكيل نانت

يدخل نانت المباراة على أمل تحقيق استفادة قصوى من الفوز في الجولة الماضية على حساب تولوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي تألق فيها المهاجم المصري المعار من فريق جالاتا سراي لنهاية الموسم الحالي وسجل خلالها هدفاً وصنع آخر.

وهذا الموسم شارك مصطفي محمد مع نانت في 4 مباريات بالدوري الفرنسي بواقع 171 دقيقة وسجل هدف واحد وصنع هدفين ، كما شارك لمدة 26 دقيقة في السوبر الفرنسي.

ويخوض نانت مباراة اليوم وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مثلها وتحقيق التعادل في 2 وتسجيل 5 أهداف وتلقي 4.

بينما يتواجد ستراسبورج في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتان جمعهما من التعادل في مباراتين والهزيمة في مثلهما وتسجيل 3 أهداف وتلقي 5.