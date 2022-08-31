جامعة المنصورة تبحث سبل التعاون المشترك مع «مانشستر» البريطانية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمود محمد المليجى القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة مع الدكتور جيسون هول الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة سبل التعاون فى مجال التعليم الصيدلى بين الجامعتين.





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