السكة الحديد: وقوف القطارات القادمة من الوجه البحري بمحطة شبرا الخيمة بصفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أعلنت هيئة السكة الحديد أنه نظرًا لما تقوم به الهيئة من أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات، ولحين الانتهاء من أعمال التجديدات وفك الارتباط ببرج الشمال ودخوله الخدمة، فقد تقرر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1/9/2022 وبصفة مؤقتة، وقوف جميع القطارات القادمة من الوجه البحري والمستمرة لمحطة القاهرة بمحطة شبرا الخيمة، مع استمرار مسيرها لمحطة القاهرة طبقاً لجدولها الحالي، وذلك تيسيرا على جمهور الركاب الراغبين فى استقلال مترو الانفاق من محطة شبرا الخيمة، والهيئة لا تدخر جهداً فى خدمة جمهور الركاب.