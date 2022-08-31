الصحة: تخريج الدفعة الأولى من المدربات على الولادة الطبيعية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى من الممرضات المدربات على الولادة الطبيعية (القبالة)، بمحافظة شمال سيناء، بحضور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية.





يأتى ذلك فى إطار العمل على مبادرة "الألف يوم الذهبية" فى حياة الطفل، بما تتضمنه من دعم الولادة الطبيعية، وما لها من آثار إيجابية على صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية، وذلك بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج استغرق 6 أشهر تم خلالها تدريب 24ممرضة من العاملات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات محافظة شمال سيناء تدريبا نظريا وعمليا على مهارات الولادة الطبيعية والتى أسفرت عن اجتياز عدد ۲۲ ممرضة الدورة بنجاح.

ومن جانبه، قال محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبى يساهم فى إعادة نشر ثقافة الولادة الطبيعية بالمجتمع، مثمنا الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة والسكان للنهوض بالمنظومة الصحية بشمال سيناء، مقدما فى هذا الصدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى للمبادرات الصحية التى تم تنفيذها بالمحافظة.

وتقدم شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتهنئة للممرضات المدربات على برنامج "الولادة الطبيعية"، مثمنا وجود مثل هذا النوع من التدريب لتحسين الخدمات فى مجال الرعاية الصحية، معربا عن سعادته باستضافة حفل تخريج هذه الدفعة على أرض محافظة الإسماعيلية.

وأضاف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى المهنى، أنه يتم رفع كفاءة الفرق المدربة على الولادة الطبيعية علميا ونظريا، منوها إلى إدراج الدفعة الأولى للممرضات المدربات على برنامج الولادة الطبيعية ببرنامج "تدريب المدربين"، لنقل خبراتهن إلى زملائهم بالعمل، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج التى تتوافق مع احتياجات المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، الدور الهام الذى ستلعبه هؤلاء الممرضات فى دعم الولادة الطبيعية، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية، ضمن جهود الوزارة لتبنى مبادرة "الألف يوم الذهبية" من حياة الطفل، مقدما التهنئة للممرضات الخريجات ودورهن فى تقديم خدمات الولادة الطبيعية والرعاية المتميزة خاصة فى المناطق النائية.

وأشار عبدالرازق، إلى تنفيذ 158 دورة تدريبية للممرضات بمختلف المحافظات بإجمالى 3275 ممرضة منذ بدء تنفيذ البرنامج خلال السنوات الماضية، موضحا أنه يتم اختيار المتدربات من أفضل الكفاءات وفقا لمعايير محددة ويتم منح هؤلاء الممرضات شهادة مزاولة مهنة الولادة الطبيعية، وتقييمهن دوريا كل 3 أشهر.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إلى أهمية مهنة "القبالة" للمجتمع، منوهة إلى استحداث شعبة زمالة "القابلات" تتبع الزمالة المصرية، وكذلك إدراج شعبة "القبالة" بكليات التمريض بجامعتى الجلالة والملك سلمان، مما يؤكد الحاجة الملحة لعودة هذه المهنة لمكانتها فى المجتمع نظرا لدورها المهم فى تقليل الولادات القيصرية، مشيرة إلى اعتزام فتح سجلات خاصة بالقبالة بنقابة التمريض.