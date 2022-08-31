محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الفيوم أحمد الأنصارى، اليوم الأربعاء، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق المدرجة بخطة العام المالى الحالى، والانتهاء من أعمال رصف شوارع بطل السلام والسد العالى وأحمد حلمى ومحور دار الرماد بمدينة الفيوم، مع وضع خطة لعمليات تخطيط الشوارع الرئيسية التى يتم رصفها بمدينة الفيوم لإضفاء الشكل الجمالى عليها.





جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع الذى عقد بديوان عام المحافظة مع رؤساء مجالس المدن؛ لمناقشة مقترحات مشروعات الرصف المزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى (2022 / 2023) بكل مركز من مراكز المحافظة كما تابع تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية للعام الجارى.

وتناول الاجتماع مقترحات الطرق المزمع رصفها من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل بكل مركز من مراكز المحافظة والتى تشمل 42 طريقا بتكلفة تبلغ 218 مليونا و923 ألف جنيه بواقع أكثر من 10 ملايين جنيه للطرق المشتركة بين المراكز، وأكثر من 60 مليون جنيه لمركز ومدينة الفيوم تشمل 24 طريقا، وأكثر من 13 مليون جنيه لمركز سنورس تشمل 3 طرق، و31 مليونا و98 ألف جنيه لمركز إطسا تشمل 7 طرق، و12 مليونا و200 ألف جنيه لمركز أبشواى لطريقين، إضافة إلى مقترح برصف 6 طرق بمدينة طامية بتكلفة 3 مليون و900 ألف جنيه.

كما تناول الاجتماع إيجاز خطة التنمية المحلية الموحدة من شراء للآلات والمعدات الهندسية والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية والتطوير والتدعيم والكبارى والأنفاق والمعديات وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، موجها بإعداد المقترحات ذات الأولوية تبعا للضروريات الأساسية والتنسيق بين مختلف القطاعات خلال تنفيذ الأعمال.

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم تنفيذ أفضل المقترحات التى تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق وإنشاء الكبارى وإنشاء الحوائط الخرسانية على الترع، مشيرا إلى أن عمليات رصف الطرق سيتم طرحها من خلال مديرية الطرق بعد الاستقرار النهائى على الطرق التى سيتم رصفها بالخطة بالتنسيق بين مختلف الجهات.

وكلف محافظ مسئولى الهيئة العامة للطرق ومديرية الطرق والمتابعة الميدانية والتخطيط ومتابعة الخطة بمراجعة كافة الطرق بمدينة الفيوم وغيرها من الطرق بباقى مراكز المحافظة المزمع رصفها بخطة العام المالى 2022/2023 والاستقرار على الطرق التى سيتم رصفها بالفعل وإعداد بيان تفصيلى بالشوارع بمدينة الفيوم بجانب التنسيق بين مسئولى الطرق ومسئولى شبكات المرافق قبل الرصف، مشددا على استبعاد أى طرق محتمل أن يتم بها أعمال مرافق خلال الفترات القريبة وموجها بترسية أعمال الرصف على المقاولين الجادين لتنفيذ الخطط تبعا للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية مع وضع بدائل للطرق التى بها أعمال مرافق.

كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى خاصة طرق دمو بطول 300 متر بمركز الفيوم ومحور دار الرماد وشارع طارق بالمدينة وطريق بيهمو والحوائط الخرسانية الساندة لطريق جبلة بمركز سنورس والطريق السياحى جنوب بحيرة قارون وطريق الريان بمركز يوسف الصديق وشوارع المصرف وعمرو والمرور والمرحلة الأخيرة للطريق الربع دائرى بطول 700 متر بمركز أبشواى وأعمال تطوير مداخل ومخارج كوبرى الحيار بمنطقة كشك المرور بمركز طامية.