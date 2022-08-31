محافظ قنا يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات والتنسيق بين كافة الجهات لسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمواعيد المقررة؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفد شركة المقاولون العرب؛ لبحث الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذها الشركة بمراكز ومدن المحافظة.

واستعرض الداودى، الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب بمراكز المحافظة ضمن مبادرة (حياة كريمة) وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروعـات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والخطة الاستثمارية.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الشركة تنفذ بقنا 16 مشروعا للصرف صحى بقرى (السمطا بحرى - السمطا قبلى - فاو قبلى - الصبريات - العطيات - فاو غـرب - أبودياب غـرب - أبودياب شرق - العزب - أبومناع شرق - نجع عزوز - نجع الشيخ على - نجع سعيد - أبومناع قبلى - أبومناع بحرى - أبومناع غـرب) بمركز دشنا، و6 مشروعات صرف صحى بقرى (المحارزة - الزرايب - الحبيلات الشرقية - الأميرية - قصر بخانس - النجمة والحمران ) بمركز أبو تشت ضمن مبادرة (حياة كريمة).

ولفت إلى أنه يتم أيضا تنفيذ مشروعى وشبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات معالجة بمدينتى قفط ونقادة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بالإضافة لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى مركزى قفط ونقادة وتوسعات صرف صحى قنا.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ قنا أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدا من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة، موضحا أنه من واجبنا كمسؤولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم 75 مواطنا؛ لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.

وقال إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وفى سياق آخر، كرم محافظ قنا، كيرلس نسيم عازر خليل الطالب بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية المشتركة بمدينة الألمونيوم بنجع حمادى لحصوله على المركز الرابع مكرر بشعبة علمى علوم فى شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وسلم المحافظ شهادة تقدير للطالب لتفوقه الدراسى، متمنيا له ولجميع طلاب المحافظة النجاح والتفوق فى كافة المراحل الدراسية، مؤكدا أن هذا التفوق نتيجة اجتهاد الطالب وأسرته والعاملين فى مديرية التربية والتعليم.