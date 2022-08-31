الرئيس يواصل دعم الأسر الأكثر احتياجاً (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وقرر الرئيس السيسى، زيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيهًا بدلاً من 100.. كما وجه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.
جاءت أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطنى، فوجه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.
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