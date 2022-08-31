النشرة المرورية.. خريطة الزحام والطرق البديلة بمحافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بــ "الراديو 9090"، إن معدلات حركة سير السيارات خلال فترة الذروة المسائية على معظم محاور محافظات الوجه البحرى والقبلى والمدن الساحلية، تعمل بشكل طبيعى.





وأضاف صابر، خلال مداخلة مع محمد نشأت وشيماء حافظ فى برنامج "افصل واسمع" على الراديو 9090، أن اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وجه بنشر الخدمات المرورية بكافة محاور القاهرة وتعين خدمات مرورية لمواجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة نتيجة الأعطال مع تنظيم الحركة المرورية.

وتابع أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية، وخاصة فى محور أبوقير عند منطقة كفر عبدة وميدان الوزارة والقادم من كوبرى 14 مايو وميدان سموحة ومتجه إلى محور فيكتور مانويل، والأحجام متفرقة على الكورنيش وخاصة عند منطقة خالد بن الوليد وسبورتنج، كما توجد أحجام مرورية للقادم من باب شرق ومحرم بك ومتجه إلى كورنيش الإسكندرية، ولذا يفضل استخدام محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة الغربية، قال إن الكثافات المرورية فى مدينة طنطا تتواجد فى شارع المديرية المتجه إلى ميدان المحطة ولذا يفضل استخدام محور طه الحكيم، كما تم نشر الخدمات المرورية بنطاق محافظة بورسعيد برئاسة العميد محمد عوض التل مدير إدرة مرور بورسعيد لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة خلال الذورة المسائية.

وفى القليوبية، أوضح أن الكثافات تواجه القادم من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه إلى ميت نما والطريق الزراعى وخاصة عند منطقة قها للقادم من سنديون وقليوب ومتجه إلى محافظات الأقاليم لذا يفضل استخدام محور بنها الحر للمتجه إلى محافظات الأقاليم، ووجه اللواء محمد عبدالحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، على نشر الخدمات المرورية لكافة محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق السريعة والصحراوى والدائرى.

وفى محافظة الجيزة، أكد وجود كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان لذا يفضل سلوك محور روض الفرج، كما توجد كثافات أعلى الدائرى للقادم من مناطق منزل الصحراوى ومتجه لوصلة المريوطية عند منطقة القوس الغربى نتيجة أعمال الصيانة، لذا يفضل الطريق السياحى فى هذا التوقيت.

وفى محافظة الجيزة، تابع أن الكثافات المرورية تواجه القادم من شارع جامعة القاهرة والدقى والمهندسين ومتجه إلى ميدان الجيزة وفيصل والهرم، وأيضا هناك كثافات فى شارع مراد بالجيزة، كما يواجه القادم من كوبرى عباس ومتجه إلى ميدان الجيزة بعض الكثافات المرورية لذا يفضل استخدام شارع السودان، كما تتواجد كثافات عند شارع البحر الأعظم للقادم من مسشتفى الرمد ومتجه إلى المنيب لذا يفضل استخدام شارع ربيع الجيزى، مشيرا إلى الدفع بسيارات الانتشار السريع تحت إشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات.

وفى محافظة القاهرة، أشار إلى فى شارع صلاح سالم عند منطقة أرض المعارض للمتجه إلى مطار القاهرة، لذا يفضل استخدام محور النصر، كما توجد كثافات أعلى محور الفنجرى لذا يفضل استخدام شارع لطفى السيد، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن كوبرى أكتوبر الذى يشهد بعض الأحجام المتفرقة وأيضا كوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام لذا يفضل استخدام كبارى الساحل والجلاء والجامعة.

توجد كثافات فى منطقة العتبة والموسكى وشارع الجيش ويفضل استخدام نفق الأزهر للمتجه إلى وسط البلد، أو شارع الأزهر وكوبرى الأزهر، مشيرا إلى وجود بعض الكثافات المرورية عند كورنيش النيل للقادم من مناطق الساحل ومتجه إلى وسط البلد، لذا يفضل استخدام شارع شبرا.

واختتم صابر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 121مكانا خاليا، والعتبة 344 مكانا خاليا، وجراج التحرير 314 مكانا خاليا، والأوبرا 350 مكانا خاليا.