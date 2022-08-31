سفير مصر فى بوليڤيا يزور الكنيسة القبطية بمدينة سانتا كروز

جدة - نرمين السيد - واستقبلهم نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، حيث حضروا جانبا من القداس الإلهى، أعقبه لقاء عقده السفير مع المصريين المسيحيين المشاركين فى القداس.

و توجه السفير المصرى وبرفقته نيافة الأنبا يوسف لزيارة محافظ سانتا كروس لويس فرناندو كاماتشو، وذلك للتعارف، كما تم عرض ما تقدمه الكنيسة من خدمات روحية وصحية وتعليمية فى سانتا كروس.