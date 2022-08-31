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سفير مصر فى بوليڤيا يزور الكنيسة القبطية بمدينة سانتا كروز

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مينا أشرف 2022-08-31 16:38 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - واستقبلهم نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، حيث حضروا جانبا من القداس الإلهى، أعقبه لقاء عقده السفير مع المصريين المسيحيين المشاركين فى القداس.

و توجه السفير المصرى وبرفقته نيافة الأنبا يوسف لزيارة محافظ سانتا كروس لويس فرناندو كاماتشو، وذلك للتعارف، كما تم عرض ما تقدمه الكنيسة من خدمات روحية وصحية وتعليمية فى سانتا كروس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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