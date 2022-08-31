جدة - نرمين السيد - واستقبلهم نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، حيث حضروا جانبا من القداس الإلهى، أعقبه لقاء عقده السفير مع المصريين المسيحيين المشاركين فى القداس.
و توجه السفير المصرى وبرفقته نيافة الأنبا يوسف لزيارة محافظ سانتا كروس لويس فرناندو كاماتشو، وذلك للتعارف، كما تم عرض ما تقدمه الكنيسة من خدمات روحية وصحية وتعليمية فى سانتا كروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بوليڤيا يزور الكنيسة القبطية بمدينة سانتا كروز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.