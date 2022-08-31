الأرصاد توضح الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة لـ 6 أيام قادمة

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد فى بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وجاءت درجات الحرارة على أقاليم الجمهورية كالتالى: وأشارت إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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