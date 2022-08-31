مصر وجهة سياحية عالمية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - اختار موقع Tripadvisor المتخصص فى السياحة والسفر، مدينتى الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية فى العالم خلال العام الجارى 2022 للسائحين من محبى الطبيعة المشمسة الدافئة.





جاء ذلك وفقا للقائمة التى تتضمن 25 مقصداً سياحياً التى أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية فى مختلف المقاصد.

وأوضح الموقع أن مدينة الغردقة التى تقع على ساحل البحر الأحمر تتمتع بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية التى من بينها الشعاب المرجانية الرائعة والمياه الفيروزية الساحرة لممارسة التزحلق على الأمواج، هذا بالإضافة إلى ما شهدته المدينة من تطور كبير فى العقد الماضى مما يجعلها تشهد إقبالاً كبيرا من الزائرين.

كما أشار إلى أنها تعتبر من أفضل الشواطئ بالنسبة للسائح الأوروبى حيث يمكنه الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج ومشاهدة الدلافين وغيرها من الأنشطة البحرية.

وعن مدينة شرم الشيخ أشار الموقع إلى أنها تمتاز بالحياة البحرية المتنوعة ومئات الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر مما يجعلها منطقة جذب للغواصين والسائحين من محبى السياحة البيئية.

كما أوضح أن ما شهدته مدينة شرم الشيخ من تطور ونمو اقتصادى جعلها أحد أفضل المنتجعات السياحية الفاخرة، هذا بالإضافة إلى أن بها محمية رأس محمد التى تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية فى مصر والعالم.

وكان قد اختار هذا العام مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية ومدينتى القاهرة والأقصر ضمن أفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال العام الجارى.