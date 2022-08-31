محافظة القاهرة تشارك فى «أهلا مدارس» بـ10 عارضين

جدة - نرمين السيد - قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المحافظة تشارك بمعرض لشباب الخريجين، فى المعرض الرئيس لسلسلة معارض "أهلا مدارس"، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مدينة نصر، الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم.





وأضاف المحافظ -فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء- أن معرض شباب الخريجين يقدم أسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30%، بالتعاون مع الغرفة التجارية. وأشار إلى أن معرض شباب الخريجين، يهدف عرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة، ويشارك فيه 10 عارضين بمنتجات متنوعة تتضمن حقائب مدرسية وأدوات كتابية وكشاكيل وأدوات لحفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس) صناعة مصرية بجودة عالية. ودعا المحافظ، المواطنين للاستفادة من معرض "أهلا مدارس" الذى أقامته الدولة ويجرى نشره فى كل المناطق، ليوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة فى ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسى الجديد. ويقام معرض أهلا مدارس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالقاهرة بأرض المعارض بمدينة نصر، فى الفترة من 1سبتمبر ولمدة 10 أيام.

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