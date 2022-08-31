الحكومة: السعر الاسترشادى لأردب القمح فى الموسم المقبل 1000 جنيه

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد السعر الاسترشادى لأردب القمح، للموسم المقبل، بحيث يكون 1000 جنيه، "توريدات عام 2023"، فى إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.





كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتى تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة". وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ فى الآونة الأخيرة ظهور عدد من الممارسات التى أدت إلى زيادات غير مبررة فى أسعار الأرز، على نحو أثر فى استقرار السوق وشكَّل عبئًا على المواطن المصرى كمستهلك، أخذًا فى الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها. وأظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية، للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور، أن الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.

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