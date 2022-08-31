سفير مصر لدى الهند: نضع أولويات الدول النامية على رأس أجندة مؤتمر COP27

جدة - نرمين السيد - شارك السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، فى النُسخة الـ 15 من مؤتمر "البيئة والطاقة" السنوى الذى نظمته "غرفة التجارة والصناعة بولاية غرب البنغال الهندية" BCCI بمدينة كولكاتا الهندية.





وألقى السفير، كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، استعرض خلالها رؤية مصر وأولوياتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُر المناخ COP27.

وأكد السفير المصرى على أهمية دفع العمل الجماعى لأجندة المُناخ وتحويل الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، مضيفًا أن مصر تضع أولويات الدول النامية على رأس أجندة مؤتمر COP27، لاسيما فيما يتعلق بمسائل حشد التمويل؛ لتعزيز صمود تلك الدول فى مواجهة تغيُر المُناخ ودعم قدراتها على التكيُف مع الآثار الكارثية لتلك الظاهرة.

كما أشار السفير المصرى إلى الترابط الوثيق بين موضوعى مكافحة الفقر والتصدى لتغير المناخ، مشددًا فى هذا الصدد على أهمية حشد التمويل والاستثمارات لتعزيز عمل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيثُ أن استمرار تدهور المناخ يؤدى إلى انخفاض نسب النمو والقدرة على خلق فرص العمل، وبالتالى ارتفاع نسب الفقر ودرجات تدهور المناخ، موضحًا أنه آن الأوان لأن يدرك المجتمع الدولى أن تحقيق التنمية فى الدول النامية سيُساهم فى تخفيف الأعباء المناخية التى باتت تهدد جميع دول العالم على حد سواء.

وأعرب المُشاركون فى المؤتمر، الذى شهد مُشاركة رفيعة المستوى من الهند والعديد من الدول الأجنبية، عن دعمهم لرؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، مؤكدين عزمهم على تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات والندوات والاجتماعات غير الرسمية خلال الأشهر القادمة، وكذا تنظيم عددٍ من الأحداث الجانبية على هامش مؤتمر المُناخ بشرم الشيخ، مُعربين عن أملهم فى أن يُمثل هذا المؤتمر نقطة تحول على صعيد عمل المُناخ الدولى.