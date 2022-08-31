الأوقاف تواجه الفكر المطرف بإطلاق 3 مجالس إقراء جديدة بالإسماعيلية والدقهلية وسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:29 مساءً -

أطلقت وزارة الأوقاف 3 مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهيالحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية.

لمواجهة اصحاب الفكر المتطر وذلك في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع .

وقد انطلقت ثلاثة مجالس إقراء جديدة بثلاث محافظات ليصل إجمالي عدد مجالس الإقراء 18 مجلسًا، حيث انطلق الثلاثاء 30/ 8/ 2022م الماضي فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة الحديث وعلومه من مسجد التوحيد مديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث قام الدكتور محمد المتولي فاضل أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، بقراءة وشرح كتاب "الأربعون النووية"، بحضور جمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الجوهرة بمدينة المنصورة التابع لمديرية أوقاف الدقهلية، حيث قام الدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح صالح أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنصورة، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، بحضور الشيخ صفوت نظير المرسي مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والشيخمحمد إبراهيم سليمان مسئول الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، وجمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الرضوان 2بمديرية أوقاف سوهاج، حيث قام الدكتور أبو الحسن عطية مسعد أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، بحضور جمع غفير من المواطنين