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مصرع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر وأسوان

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:29 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) من مرتكبى واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال إستهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، ما أدى إلى إستشهاد كلٍ من (الرائد أحمد أحمد محمد الضبيعى – النقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر "من قوة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر") .. بدائرة مركزى شرطة "أرمنت بالأقصر - كوم أمبو بأسوان" .

 

بتاريخ اليوم 31 الجارى تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعهم ، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية -  6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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