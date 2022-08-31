مصرع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالأقصر وأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:29 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) من مرتكبى واقعة إطلاق النيران تجاه قوات الشرطة حال إستهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، ما أدى إلى إستشهاد كلٍ من (الرائد أحمد أحمد محمد الضبيعى – النقيب مصطفى محمد صلاح الدين طاهر "من قوة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر") .. بدائرة مركزى شرطة "أرمنت بالأقصر - كوم أمبو بأسوان" .

بتاريخ اليوم 31 الجارى تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعهم ، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية - 6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.