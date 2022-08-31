النائب عبد المنعم إمام: قرارات الرئيس تعكس مدى إحساسه بمعاناة الطبقات المتوسطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:29 مساءً - قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهت بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، خطوة إيجابية تعكس مدى إحساس الرئيس بمعاناة الطبقة المتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية االعالمية، التي أصابت جميع البلدان، فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، أن حماية الفئات الأكثر احتياجا باتخذا مزيد من الإجراءات التي توفر لهم مظلة اجتماعية، تستهدف في المقام تخفيف الأعباء الاقتصادية والمادية من على كاهل ملايين الأسر المصرية، تعد من الأولويات، مؤكدا على ضرورة أن تمتد هذه الخطوات في دعم الأسر المتوسطة من خلال إصدار تشريعات هامة تستهدف معالجة المواد المتعلقة بالضرائب، بحيث تكون أكثر دعما ومساندة للطبقات المتوسطة.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استجاب لطرح القوى السياسية، ووجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.