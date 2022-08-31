السفير المصري في نيودلهي يُشارك في النُسخة الـ 15 من مؤتمر ”البيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:28 مساءً - شارك السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، في النُسخة الـ 15 من مؤتمر "البيئة والطاقة" السنوي الذي نظمته "غرفة التجارة والصناعة بولاية غرب البنغال الهندية" BCCI بمدينة كولكاتا الهندية، حيثُ ألقى كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر وأولوياتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندة الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُر المناخ COP27. وأكد السفير المصري على أهمية دفع العمل الجماعي لأجندة المُناخ وتحويل الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مضيفًا أن مصر تضع أولويات الدول النامية على رأس أجندة مؤتمر COP27، لاسيما فيما يتعلق بمسائل حشد التمويل لتعزيز صمود تلك الدول في مواجهة تغيُر المُناخ ودعم قدراتها على التكيُف مع الآثار الكارثية لتلك الظاهرة.

كما أشار السفير المصري إلى الترابط الوثيق بين موضوعي مكافحة الفقر والتصدي لتغير المناخ، مشددًا في هذا الصدد على أهمية حشد التمويل والاستثمارات لتعزيز عمل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيثُ أن استمرار تدهور المناخ يؤدي إلى انخفاض نسب النمو والقدرة على خلق فرص العمل، وبالتالي ارتفاع نسب الفقر ودرجات تدهور المناخ، موضحًا أنه آن الأوان لأن يدرك المجتمع الدولي أن تحقيق التنمية في الدول النامية سيُساهم في تخفيف الأعباء المناخية التي باتت تهدد جميع دول العالم على حد سواء.

وقد أعرب المُشاركون في المؤتمر، الذي شهد مُشاركة رفيعة المستوى من الهند والعديد من الدول الأجنبية، عن دعمهم لرؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، مؤكدين عزمهم على تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات والندوات والاجتماعات غير الرسمية خلال الأشهر القادمة، وكذا تنظيم عددٍ من الأحداث الجانبية على هامش مؤتمر المُناخ بشرم الشيخ، مُعربين عن أملهم في أن يُمثل هذا المؤتمر نقطة تحول على صعيد عمل المُناخ الدولي.