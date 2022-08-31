وزير النقل يجتمع مع أمين عام منتدى النقل الدوليITF عبر تقنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:28 مساءً - وزير النقل يعلن رغبة مصر في الانضمام للمنتدى مؤكدًا تمتع مصر بمميزات جغرافية كبيرة وإمتلاكها اهم ممر ملاحي عالمي (قناه السويس) تجعلها حلقه وصل بين كل دول قارة اسيا وافريقيا وأوربا وخطط للربط السككي والبري مع دول الجوار شرقا وغربا وجنوبا وكذلك الربط البحري والنهري

أمين عام منتدى النقل الدوليITF: سعيد برغبة مصر في ان تكون جزءا من هذا المنتدى العالمي فمصر هي مهد الحضارات و لها تاثير كبير في تاريخ الانسانية وتشهد نهضة كبيرة في كافة مجالات النقل وخاصة وسائل النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة

عقد الفريق مهندس/كامل الوزير- وزير النقل اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السيد/ يونغ تاي كيم أمين عام منتدى النقل الدوليITF وذلك بحضور قيادات منتدى النقل الدولي وقيادات وزارة النقل

في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء حيث أكد أن مصر حريصة على التعاون مع كل دول العالم وكافة المنتديات والمؤسسات الدولية في مجالات النقل المختلفة مؤكدا رغبة مصر في الانضمام للمنتدى خاصة وانها تتمتع بمميزات جغرافية كبيرة تجعلها حلقه وصل بين كل دول قارة اسيا وافريقيا وأوربا كما ان لمصر خطط للربط السككي والبري مع دول الجوار شرقا وغربا وجنوبا وكذلك الربط والبحري لافتا الى أن لمصر شواطئ ممتدة بطول 3000 كم ولديها 15 ميناء بحري واهم ممر ملاحي عالمي ( قناة السويس ) وكذلك نهر النيل الذي يربط ما لايقل عن 10 دول أفريقية.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنتدى النقل الدولي السيد/ يونغ تاي كيم عن سعادته برغبة مصر في ان تكون جزءا من هذا المنتدى العالمي الذي يضم حاليا 64 بلداً كأعضاء منها 44 دولة اوروبية معربا عن اهتمام المنتدى بضم أعضاء آخرين من الشرق الاوسط والقارة الافريقية بعد إنضمام المغرب وتونس، مضيفا أن مصر هي مهد الحضارات كما ان لها تاثير كبير في تاريخ الانسانية وتشهد نهضة كبيرة في كافة مجالات النقل وخاصة وسائل النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة معربا عن سعادته بهذا اللقاء مع وزير النقل المصري الذي يعد اللقاء الثاني المشترك حيث كان اللقاء الاول خلال الاجتماع الوزراي في المنتدى الدولي للنقل IFT المنعقد LEIPZIG بالمانيا بتاريخ 19 مايو 2022.

أشار وزير النقل إلى أن مصر ستنظم مؤتمر قمة المناخ العالمي COP في شرم الشيخ وستطرح رؤيتها لتنمية النقل الاخضر المستدام في كافه قطاعات النقل (بري - سككي – نهري...و...) لتحقيق التنمية الشاملة في شتى المجالات وأشاد الامين العام لمنتدى النقل الدولي بهذه الخطوات التي تخطوها مصر في مجال وسائل النقل النظيفة الصديقة للبيئة مضيفا أن مصر لديها الخصوصية في الربط بين دول العالم ان مصر ستطرح فرصا عظيمه في قمه المناخ اثناء استضافه هذه القمه العالمية، لافتاً إلى أن المنتدى يقوم بنشر تقارير وأبحاث هامة في مجالات النقل بشكل دوري وأن مصر بإمكانها أن تستفيد من جهودنا في الابحاث الخاصة بمجالات النقل التي يتم نشرها حيث تشمل تلك الابحاث سياسات النقل وتطوير كافة قطاعاته.

وأعرب وزير النقل عن اهتمام مصر بالتعاون مع المنتدى فيما يتعلق بموضوعات الطرق والسكك الحديديه وكافه مجالات النقل مضيفا ان مصر تتعاون مع كافه الاطراف في الدول والمنظمات الدولية لعمل الدراسات وتنفيذ المشروعات وكذلك التعاون مع شركاء التنمية من البنوك والمؤسسات الدوليه لتحقيق مشروعات النقل ولاسيما مشروعات النقل الأخضر المستدام مشيرا الى الاستفادة من التفاعل مع كل المؤتمرات والمنتديات العالمية والتي ينتج عنها مخرجات وتوصيات تساهم في الارتقاء بوسائل النقل والتي تعد احد دعائم التنمية الشاملة مضيفا اننا سنستفيد بكل الابحاث والدراسات العالمية التي ستقدم في كافة المجالات نظراً لاهتمامنا بمجال النقل الاخضر المستدام وكذلك تحقيق السلامة والامن بتأمين وسائل النقل ومستخدمي هذه الوسائل وكذلك تقليل الحوادث على الطرق.

من جانبها أعربت ماري جرس مسئولة العلاقات الدولية بالمنتدى عن سعادتها برغبة مصر في الانضمام للمنتدى وان الفترة القادمة ستشهد مزيداً من تبادل الافكار والرؤى بين الجانبين كما اكد مساعد الامين العام للمنتدى أنه سيقوم بزيارة لمصر الاسبوع القادم لتنسيق الإجراءات والخطوات اللازمة لانضمام مصر لمنتدى النقل الدوليITF و وكذلك مناقشة دعم مصر فيما يخص نجاح مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ وأكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى باريس والذي شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن استعداد السفارة للتنسيق مع مسئولي المنتدى بشأن الاجراءات الخاصة بانضمام مصر للمنتدى.

وجدير بالذكر أن المنتدى الدولي للنقل ITF هي منظمة حكومية دولية داخل OECD ( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) حيث تعد الهيئة العالمية الوحيده التي لها تفويض لجميع وسائل النقل وهي تعمل كمركز ابحاث لقضايا سياسات النقل وتنظم القمم العالمية السنوية لوزراء النقل كما ان شعار ITF هو ( الحوار العالمي من اجل نقل افضل ) حيث كانت المنظمة موجودة منذ اكثر من 50 عاماً بين عامي 1953 و 2007 باسم المؤتمر الاوروبي لوزراء النقل كما تضم المنظمه 64 دولة عضوا بهدف النهوض بجدول اعمال سياسات النقل العالمي، وضمان استمرارها في المساهمة في التنمية المستدامة والازدهار والادماج الاجتماعي وحمايه حياه الانسان ورفاهيته.