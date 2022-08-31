وزارة القوى العاملة : إنتهاء 10 دورات تدريبية على 3 مهن بوحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن نقل وحدة التدريب المتنقلة إلى مركز البدارى وذلك بعد انتهاء مهام عملها بمركز ومدينة ساحل سليم والانتهاء من تنفيذ10 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التركيبات بإجمالى 100 متدرب .

وقال حازم حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره ، أن عملية التدريب تتم فى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " التى أطلقتها الوزارة ، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، لتطوير قري الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطن .

واوضح مدير المديرية ان خلال فترة التدريب تم توفير المواد الخام اللازمة للعملية التدريبية مجاناً ، ويشتمل التدريب على جوانب نظرية وعملية، كما حصل المتدربين بعد انتهاء الدورة التدريبية شهادة معتمدة من المديرية تؤهله للعمل فى الشركات والمصانع .