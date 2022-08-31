على هامش الإسبوع العالمى للمياه.. عقد إجتماع اللجنة التوجيهية العليا لجناح المياه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:28 مساءً - - الدكتور سويلم يلتقى مبعوث المياه والمناخ الطاجيكى ومنسق المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة جهود التعاون المشترك في تنظيم الأحداث الاممية الخاصة بالمياه

- المبعوث الطاجيكى : أُشيد بالتعاون القائم لتنظيم جناح المياه ، وسنشارك في إسبوع القاهرة للمياه لنقل رسائل دول الندرة المائية

- الدكتور سويلم يلتقى رئيس "مجلس وزراء المياه الأفارقة" ويشيد بدور المجلس في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية بالقارة الإفريقية

- مصر ستتسلم رئاسة المجلس خلال العامين القادمين وستسعى لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية

- الدكتور سويلم يبحث مع المدير التنفيذي لمنظمة المياه والصرف الصحي للجميع دعم مبادره مصر للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ القادم

- مديرة المنظمة : حريصون على المشاركة بفاعلية في أنشطة إسبوع القاهرة للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة

- الدكتور سويلم يستعرض مع ممثل مؤسسة دلتارس الهولندية مجالات التعاون العديدة بين مصر وهولندا ، وطرح بدائل حديثة في مجال تأهيل الترع

في إطار مشاركة سيادته بفعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" والمنعقد حالياً بالعاصمة السويدية ستكهولم .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عدداً من اللقاءات مع السادة الوزراء وكبار مسئولى المياه بالعديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.

وترأس الدكتور سويلم الإجتماع الثالث للجنة التوجيهية العليا لجناح المياه ، وذلك بحضور ممثلى عدد من الدول والمنظمات الدولية ، حيث تم إستعراض الموقف الحالي للإعداد للجناح سواء من الناحية الفنية أو اللوجيستية ، حيث تم إعداد جناح بمساحة ٢٥٠ متر مربع في المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ ، كما سبق التوافق على قواعد إختيار العروض الفنية المشاركة في الجناح ، وفتح باب إستقبال العروض الفنية من يوم ١٥ اغسطس وحتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ، كما تم عرض الأنشطة التحضيرية للجناح خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، حيث سيضم الإسبوع آخر إجتماع للجنة التوجيهية وإجتماع آخر للشركاء المعنيين.

وعلى هامش فعاليات الإسبوع .. إلتقى الدكتور سويلم بالسيد/ سلطان رايموزودا - منسق المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه ومبعوث المياه والمناخ لجمهورية طاجكستان ورئيس "المنظمة الدولية لإنقاذ بحر آرال" ، حيث تم مناقشة جهود التعاون المشترك بين مصر وطاجيكستان في تنظيم الأحداث الاممية الخاصة بالمياه وخاصة "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بنيويورك ، حيث أشاد الدكتور سويلم بالدور الفعال لدولة طاجيكستان في مجال الإعداد لهذا المؤتمر الهام والذى يتم تنظيمه بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان.

ورحب الدكتور سويلم بالتطور المتنامى في التعاون بين مصر وطاجكستان في مجال المياه ، كما توجه بالدعوة للجانب الطاجيكي للمشاركة في إسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء المناقشات والمشاركة بدور أساسي وفعال في كافة الفعاليات بما يبرز دور مصر الرائد في الإعداد لأجندة المياه العالمية.

ومن جانبه أشاد السيد سلطان بالتعاون القائم بين الشركاء الدوليين بقيادة وزارة الموارد المائية والري لتنظيم جناح المياه بقمة المناخ ، مع الإشارة لمشاركة الجانب الطاجيكي بشكل مكثف هذا العام في إسبوع القاهرة الخامس للمياه بإعتباره منصة إقليمية هامة لنقل رسائل دول الندرة المائية وكونه حدث تحضيري هام لقمة المناخ COP27، وتوقعه بوجد مشاركة دولية كبيرة بفعاليات إسبوع القاهرة ومؤتمر المناخ للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة لقضايا المياه وتأثيرات التغيرات المناخية على المياه.

كما التقى الدكتور سويلم بالسيد/ كارل هيرمان جوستاف رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) و وزير المياه والزراعة وإستصلاح الأراضي الناميبي ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لدور "مجلس وزراء المياه الأفارقة" في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية ، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبى لتغير المناخ على المياه ، ومؤكداً على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، ومشيرا إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، حيث ستسعى مصر لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية ، كما تم مناقشة مجالات التعاون بين البلدين واستكشاف إمكانات التعاون المستقبلية في مجال الموارد المائية والري.

وإلتقى الدكتور سويلم بالسيدة/ كاترينا دي البوكياركي المدير التنفيذي لمنظمة المياه والصرف الصحي للجميع SWA ، حيث توجه الدكتور سويلم بالدعوة لسيادتها لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه والتي ستتقدم بها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم ، مشيراً أن هذه المبادرة تشتمل على محور خاص عن توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع ، كما أشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمنظمة في تنظيم بعض الأنشطة بجناح المياه المزمع عقده بقمة المناخ خصوصا في مجال تأثير التغيرات المناخية علي أداء الخدمات الخاصة بالمياه والصرف الصحي ، ومن جانبها أكدت السيدة كاترينا على حرص المنظمة على المشاركة بفاعلية في أنشطة إسبوع القاهرة الخامس للمياه من خلال الجلسة رفيعة المستوي الخاصة بحوار السياسات بدول الندرة المائية ، والتي تُعد جلسة تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه.

كما إلتقى الدكتور سويلم بالسيد/ تون سيجيرين ممثل مؤسسة دلتارس الهولندية ، حيث تم إستعراض مجالات التعاون العديدة بين مصر وهولندا في مجال المياه ، وأعرب الدكتور سويلم عن تطلعه لتطوير التعاون المشترك مع مؤسسة دلتارس في مختلف المجالات الفنية لتقديم حلول تقنية حديثة في مجالات تخطيط وادارة الموارد المائية ، وطرح بدائل حديثة في مجال تأهيل الترع.

كما إلتقى الدكتور سويلم بالسيد/ يوهانس كولمن الخبير بالمنظمة الدولية للأرصاد الجوية حيث تم بحث آخر مستجدات موقف مبادرة التكيف بقطاع المياه والمقرر اطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم وإستعراض الخطوات المستقبلية لتفعيل المبادرة.