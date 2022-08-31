عاجل- مدبولى: تنسيق كامل مع محافظ البنك المركزى للتحرك فى عدد من المحاور

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء الجدد فى الحكومة، مؤكداً أن نهج الحكومة دوماً هو البناء على ما سبق تحقيقه من خلال الوزراء السابقين، واستكمال خطط الدولة المختلفة، وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق تقدم فى القطاعات المختلفة.





كما عرض رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، نتائج مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" التى عقدت بتونس، لافتاً إلى أنه أكد خلال إلقاء كلمته بالجلسة العامة بالقمة، على إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمى والقارى لدعم الجهود الوطنية سعياً للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادى، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة.

وأشار مدبولى إلى أن كلمته فى قمة "تيكاد 8" شهدت كذلك التأكيد على دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التى يقودها الرئيس قيس سعيّد، وتمنياتها لتونس باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح، كما تقدم الرئيس التونسى، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولمصر التى كان لها دور بارز تاريخيا فى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وفى قيادة العمل الأفريقى المشترك.

وتطرق رئيس الوزراء أيضا، إلى نتائج لقائه برئيس الوزراء اليابانى، على هامش قمة "تيكاد 8" ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما أكد تقدير الدولة المصرية للدعم المُقدم من الجانب اليابانى فى العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير، معرباً عن تطلعه لمشاركة نظيره اليابانى فى افتتاح هذا المتحف، وكذلك المشاركة فى أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزى، فى إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزى بشأن التحرك فى عدد من المحاور الاقتصادية فى الفترة المقبلة.

كما أشاد رئيس الوزراء بالإجراءات المهمة التى تم إعلانها أمس من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتى تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

كما تضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، كما تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

