وزير النقل يعلن رغبة مصر فى الانضمام لمنتدى النقل الدولىITF

جدة - نرمين السيد - عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع يونغ تاى كيم أمين عام منتدى النقل الدولىITF وذلك بحضور قيادات منتدى النقل الدولى وقيادات وزارة النقل.





فى بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء حيث أكد أن مصر حريصة على التعاون مع كل دول العالم وكافة المنتديات والمؤسسات الدولية فى مجالات النقل المختلفة مؤكدا رغبة مصر فى الانضمام للمنتدى خاصة وانها تتمتع بمميزات جغرافية كبيرة تجعلها حلقه وصل بين كل دول قارة آسيا وإفريقيا وأوربا كما أن لمصر خطط للربط السككى والبرى مع دول الجوار شرقا وغربا وجنوبا وكذلك الربط والبحرى لافتا إلى أن لمصر شواطئ ممتدة بطول 3000 كم ولديها 15 ميناء بحرى واهم ممر ملاحى عالمى ( قناة السويس ) وكذلك نهر النيل الذى يربط ما لايقل عن 10 دول أفريقية.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنتدى النقل الدولى يونغ تاى كيم عن سعادته برغبة مصر فى ان تكون جزءا من هذا المنتدى العالمى الذى يضم حاليا 64 بلداً كأعضاء منها 44 دولة اوروبية معربا عن اهتمام المنتدى بضم أعضاء آخرين من الشرق الاوسط والقارة الافريقية بعد إنضمام المغرب وتونس، مضيفا أن مصر هى مهد الحضارات كما أن لها تاثير كبير فى تاريخ الإنسانية وتشهد نهضة كبيرة فى كافة مجالات النقل وخاصة وسائل النقل الجماعى الحديثة الصديقة للبيئة معربا عن سعادته بهذا اللقاء مع وزير النقل المصرى الذى يعد اللقاء الثانى المشترك حيث كان اللقاء الأول خلال الاجتماع الوزراى فى المنتدى الدولى للنقل IFT المنعقد LEIPZIG بألمانيا بتاريخ 19 مايو 2022.

أشار وزير النقل إلى أن مصر ستنظم مؤتمر قمة المناخ العالمى COP فى شرم الشيخ وستطرح رؤيتها لتنمية النقل الاخضر المستدام فى كافه قطاعات النقل (برى - سككى – نهرى...و...) لتحقيق التنمية الشاملة فى شتى المجالات.

وأشاد الأمين العام لمنتدى النقل الدولى بهذه الخطوات التى تخطوها مصر فى مجال وسائل النقل النظيفة الصديقة للبيئة مضيفا أن مصر لديها الخصوصية فى الربط بين دول العالم ان مصر ستطرح فرصا عظيمه فى قمه المناخ اثناء استضافه هذه القمه العالمية، لافتاً إلى أن المنتدى يقوم بنشر تقارير وأبحاث هامة فى مجالات النقل بشكل دورى وأن مصر بإمكانها أن تستفيد من جهودنا فى الابحاث الخاصة بمجالات النقل التى يتم نشرها حيث تشمل تلك الابحاث سياسات النقل وتطوير كافة قطاعاته.

وأعرب وزير النقل عن اهتمام مصر بالتعاون مع المنتدى فيما يتعلق بموضوعات الطرق والسكك الحديديه وكافه مجالات النقل مضيفا ان مصر تتعاون مع كافه الاطراف فى الدول والمنظمات الدولية لعمل الدراسات وتنفيذ المشروعات وكذلك التعاون مع شركاء التنمية من البنوك والمؤسسات الدوليه لتحقيق مشروعات النقل ولاسيما مشروعات النقل الأخضر المستدام مشيرا الى الاستفادة من التفاعل مع كل المؤتمرات والمنتديات العالمية والتى ينتج عنها مخرجات وتوصيات تساهم فى الارتقاء بوسائل النقل والتى تعد احد دعائم التنمية الشاملة مضيفا اننا سنستفيد بكل الابحاث والدراسات العالمية التى ستقدم فى كافة المجالات نظراً لاهتمامنا بمجال النقل الاخضر المستدام وكذلك تحقيق السلامة والامن بتأمين وسائل النقل ومستخدمى هذه الوسائل وكذلك تقليل الحوادث على الطرق.

من جانبها أعربت مارى جرس مسئولة العلاقات الدولية بالمنتدى عن سعادتها برغبة مصر فى الانضمام للمنتدى وأن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من تبادل الأفكار والرؤى بين الجانبين، كما أكد مساعد الامين العام للمنتدى أنه سيقوم بزيارة لمصر الأسبوع القادم لتنسيق الإجراءات والخطوات اللازمة لانضمام مصر لمنتدى النقل الدولىITF ووكذلك مناقشة دعم مصر فيما يخص نجاح مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وأكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى باريس والذى شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن استعداد السفارة للتنسيق مع مسئولى المنتدى بشأن الاجراءات الخاصة بانضمام مصر للمنتدى.

وجدير بالذكر أن المنتدى الدولى للنقل ITF هى منظمة حكومية دولية داخل OECD ( منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ) حيث تعد الهيئة العالمية الوحيده التى لها تفويض لجميع وسائل النقل وهى تعمل كمركز ابحاث لقضايا سياسات النقل وتنظم القمم العالمية السنوية لوزراء النقل كما ان شعار ITF هو ( الحوار العالمى من اجل نقل افضل ) حيث كانت المنظمة موجودة منذ اكثر من 50 عاماً بين عامى 1953 و2007 باسم المؤتمر الاوروبى لوزراء النقل كما تضم المنظمه 64 دولة عضوا بهدف النهوض بجدول اعمال سياسات النقل العالمى، وضمان استمرارها فى المساهمة فى التنمية المستدامة والازدهار والادماج الاجتماعى وحمايه حياه الانسان ورفاهيته.