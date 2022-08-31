منها إصدار عدد من العملات التذكارية.. قرارات الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات هى:

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2022 ميلادية.

- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عدد من العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة الـ 100 جنيه، بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل وكذا إصدار طابع تذكارى بهذه المناسبة.

- الموافقة على التعاقد مع المستثمر صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبى، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، لاستغلال مساحة 99.79 فدان، فى إقامة غابة شجرية تروى من مياه الصرف المعالج، بالنظر إلى كون هذا المشروع يعد تكميليا لصناعة الأخشاب والأثاث، كما يساهم فى علاج مشكلة تكدس مياه الصرف الصناعى والصحى ببحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية.

- الموافقة على بيع السيارات والمركبات المتواجدة فى ساحات المحافظات، والمنتهية موقفها القانونى ومثبت عدم صلاحيتها وفقا للتقرير الفنى للمركبة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات الكهنة التى تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها.

- الموافقة على التوجيه لجميع الوزارات بمراعاة الأخذ ببنود النموذج الاسترشادى لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، عند تجديد الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار السارية أو إبرام اتفاقيات جديدة، مع الاتفاق على خطوات إجراء برنامج قومى موحد برعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإجراء دورات تدريبية تخصصية للعاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات التابعة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الشركات الأجنبية، لإعداد كوادر قادرة على إدارة العملية التعاقدية باحترافية.

- الموافقة على السير فى إجراءات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ حزمة (LOT-3) من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولى اليابانية "JICA"، فى نطاق 3 شركات توزيع كهرباء هى شمال القاهرة، والاسكندرية، وشمال الدلتا، وذلك فى إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفى ضوء المساهمة فى تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

- الموافقة على الطلبات المقدمة من شركة " مصر للهيدروجين الأخضر"، (التى تم تشكيلها من تحالف شركات: "سكاتك" النرويجية، و"فيرتيجلوب، وأوراسكوم) وذلك لمساعدتها فى إقامة مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة الذى تم توقيع بروتوكول بشأنه مع صندوق مصر السيادى، ووافق المجلس على تخصيص قطعتى أرض بنظام حق الانتفاع؛ الأولى فى مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية تتناسب مع قدرات 70 ميجاوات من الطاقة الشمسية، والثانية فى منطقة خليج السويس تتناسب مع قدرات 205 ميجاوات من طاقة الرياح، على أن يتم التعاقد بشأنهما مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

يأتى ذلك، حرصا من الحكومة المصرية على المساهمة فى تسريع وتيرة العمل بمشروع الشركة وتشغيله، تزامنا مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 32.93 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضى، بمركز الواسطى، محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية.

- الموافقة على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2022 لـ37 تسوية.