الوفد: توجيه الرئيس السيسي بصرف 300 جنيه دعما لبطاقات التموين تخفف العبء عن المواطن وتحقق الأمن الغذائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:24 مساءً - ثمن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما طرحه الأطراف المشاركين فى الحوار الوطنى، وقراره بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيها بدلا من 100، كما وجه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يثمن وبشدة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ما طرحته القوى السياسية بشأن صرف دعم استثنائي 300 جنيه ، على بطاقات التموين، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم ، وإرتفاع أسعار السلع بشكل ملحوظ، والتى تأتي ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على اقتصاديات العالم بسبب تراجع حركة خطوط الإمداد العالمية.

وقال "يمامة"، إن حزب الوفد يقدر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحرصه على توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل ، من خلال تحقيق الأمان الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، عبر منافذ وزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية ، مشيرا إلى أن الرئيس أعلن أنه جاري التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل توقعات باستمرار الأزمة العالمية.