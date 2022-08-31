هيئة الدواء المصرية: برنامج تدريبي حول تقييم الملف العلمي للأدوية العشبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:23 مساءً - نظمت هيئة الدواء المصرية، برنامجًا تدريبيًا حول تقييم الملف العلمي للأدوية العشبية (مستوى متقدم) ومتطلبات اختلاف الأدوية العشبية.

وتم خلال البرنامج التدريبي، تقديم عرض مفصل عن تعريف الملف العلمي للمستحضرات العشبية وأجزاؤه المختلفة مع توضيح طريقة تقديم الملف العلمي وشرح أهم المراجع المعتمدة والخاصة بالمستحضرات العشبية وتسليط الضوء علي كيفية تقييم محتويات الملف والخطوات التي يمر بها الملف حتي يحصل علي موافقة اللجنة العلمية المتخصصة للمستحضرات العشبية لتسهيل وسرعة حصول الشركات علي موافقة المستحضر العشبي.

كما تم إلقاء الضوء علي طلبات المتغيرات الخاصة بالمستحضرات العشبية وتقديم عرض مبسط عن كيفية تقييم كل محتوي علي حدى.