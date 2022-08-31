وزير الزراعة: إصدار كارت الفلاح خلال 10 أيام على الأقل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، فى فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب، تحت عنوان "مستقبل الزراعة فى الجمهورية الجديدة"، بحضور النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من ممثلى وقيادات الحزب بمحافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن الكارت، لم يعد به مشكلة، وهناك نحو 10 دول إفريقية تريد أن تنفذ هذا المشروع المهم عندها، بعد نتائجه الإيجابية.

وتابع أن هناك تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعى، وأنها أصبحت بموافقة وحيدة وذهبية ضمن قرار مجلس الوزراء 56 لسنة 2022.

وتابع لست سعيدا بتصدير بـ 5.6 مليون طن حاصلات زراعية فى صورتها الأولية، خاصة أنه لو تم الاستفادة منها بشكل مصنع ستكون ذو قيمة أكبر.

ودعا الوزير، القطاع الخاص إلى المشاركة بقوة فى التصنيع الزراعى، موضحا أن الحكومة تدعم مثل هذه المشروعات.

ونوه بأن الحكومة تفعل الإرشاد الزراعى الرقمى، لتحقق نتائج إيجابية.