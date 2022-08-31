الأول من نوعه فى المنطقة.. الإمارات تصدر قرارا مهما بشأن العمالة

جدة - نرمين السيد - تلقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات، باستحداث حكومة الإمارات، تصريح إقامة العمل الافتراضى الأول من نوعه فى المنطقة.





ويتيح التصريح للأجنبى، دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة عام قابل للتجديد، وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

وأوضح التقرير أن هذا التوجه سيسهم فى استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية فى العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية فى الاقتصاد الوطنى والقطاعات الحيوية الأخرى.

ولفت التقرير إلى أنه من خلال برنامج العمل الافتراضى الذى أطلقته دبى يستطيع العامل الانتقال من دولته فى الخارج للإقامة فى دبى، مع الاستمرار فى القيام بمهام عمله "عن بعد" مع الشركات التى يعمل لديها وتقع مقارها خارج دولة الإمارات.

ويستهدف هذا البرنامج الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج الدولة، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يستوفون معايير الانضمام إلى البرنامج وفى حال الموافقة على طلب الانضمام، يمكن للمستفيد إحضار عائلته للإقامة بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى دبى.

ونوه التقرير بأنه يشترط فى المتقدم للبرنامج أن يكون حاملاً لجواز سفر سارى المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، مع تأمين صحى سارى المفعول يغطى طوال مدة الإقامة فى دبى، وفى حال كان موظفاً عليه تقديم: ما يثبت وظيفته، مع عقد عمل صالح لمدة عام، وشهادة بآخر راتب بحيث لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكى شهريا، فضلا عن كشف حساب بنكى للأشهر الثلاثة الأخيرة، أما إذا كان صاحب عمل فعليه تقديم ما يثبت ملكيته للشركة لمدة عام أو أكثر وما يثبت معدل دخل شهرى لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكى، فضلا عن كشف حساب بنكى للأشهر الثلاثة الأخيرة.