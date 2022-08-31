بجوائز 100 ألف جنيه.. التعليم العالى تطلق هاكاثون الجامعات

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه المسابقة فى ضوء الاهتمام العالمى المُتزايد بقضية تغير المناخ، والتى تعُد إحدى أكثر القضايا الدولية إلحاحًا لتأثيرها الملحوظ والمتزايد على الدول فى شتى مناحى الحياة اليومية، وكذا مشاركة مصر للمجتمع الدولى فى تأكيد أهمية قضية تغير المناخ، والسعى للقيام بدور إيجابى ونشط لمواجهة العواقب المختلفة لها، وذلك من خلال استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2022.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمسابقة الابتكار (التغيير المناخى: "الإبداع للاستمرارية"، لشباب الجامعات المصرية، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسة برفع وعى المجتمع بكافة القضايا الحيوية واكتشاف ورعاية المواهب العلمية وتنمية الابتكار وريادة الأعمال فى شتى المجالات.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن المسابقة تهدف إلى توفير فرص حقيقية للأجيال الشابة من طلاب الجامعات للقيام بدور نشط فى مواجهة أزمة تغير المناخ، وذلك من خلال:

زيادة وعى الأجيال القادمة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف القضايا فى حياتنا.

تحفيز الأفكار المُبتكرة لمعالجة قضايا تغير المناخ التى تواجه البيئة المحلية والعالمية.

استغلال قدرات الطلاب التقنية لتطوير أفكار مبتكرة ذات أهمية للدولة المصرية.

تنسيق وتكامل الجهود من كل من القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الملحة التى تسببها التغيرات المناخية.

المُشاركة فى تحديد ودراسة التحديات الحقيقية والملحة الناجمة عن تغير المناخ فى مصر.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن المسابقة تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولى من جميع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، ولا تشمل طلاب الدراسات العليا أو الخريجين، كما تتم المسابقة وفقًا للجدول الزمنى، حيث يتم تقديم المشروع النهائى على موقع المسابقة حتى الساعة 11:59 من مساء يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، على أن تكون التصفيات النهائية للمسابقة يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، (مع إمكانية تعديل بعض المواعيد النهائية وفقًا لمجريات المسابقة).

وتتم المسابقة على مرحلتين، الأولى داخل كل جامعة بشكل مُستقل وتهدف إلى اختيار فريق واحد بمشروع واحد فقط يكون مُتعدد التخصصات (multi disciplinary) للمشاركة فى المرحلة الثانية (التصفية النهائية) للمسابقة، وسوف تقوم كل جامعة بعرض مشروع واحد فقط بها أمام لجان تحكيم لاختيار الفرق الفائزة.

وذكر المُتحدث الرسمى أنه سوف يتم اختيار 6 فرق فائزة بحيث يكون هناك 3 مراكز للجامعات الحكومية ومركزين للجامعات الخاصة، ومركز للجامعات الأخرى، وتحدد الجوائز على النحو التالى:

• الجائزة الأولى: 100000 جنيه.

• الجائزة الثانية: 80000 جنيه.

• الجائزة الثالثة: 60000 جنيه.

• الجائزة الرابعة: 40000 جنيه

• الجائزة الخامسة: 30000 جنيه.

• الجائزة السادسة: 25000 جنيه.

وسوف يتم تحديد نقطة اتصال رسمية من كل جامعة تكون هى المسؤولة عن رفع المشروع المُقدم من الجامعة بالمسابقة.

ولمعرفة الشروط والمتطلبات للمشاركة فى المسابقة أو التعرف على آليات رعاية المسابقة، برجاء زيارة الموقع الرسمى للمسابقة من هنا وللتواصل عبر الميل التالى [email protected]