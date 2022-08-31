ضمن «حياة كريمة».. صحة المنيا تقدم خدمات طبية لـ1805 مواطنين بملوى

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وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية قلندول بمركز ملوى، خلال يومى 29 و30 من أغسطس الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1805 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.
وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء 409 حالة جراحة و314 حالة اطفال و249 باطنة و116 نساء و111 اسنان و143 أنف واذن و411 جلدية و52 تنظيم أسرة.
وأضاف أنه تم عمل 157 تحاليل مختلفة، وعمل 41 حالة موجات صوتية، وعمل 15 حالة اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 110 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 34 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 136 متردد، وتم استخدام 12 عيادة متنقلة.
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