رئيس التجمع يشيد بتوجيه الرئيس السيسي صرف 300 جنيه على بطاقة الدعم التموينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:26 مساءً - أشاد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح القوى السياسية، وتوجيه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، واصفا توجيهات الرئيس السيسى بمساندة جديدة للفئات الأكثر احتياجا وسط الارتباك الذي يشهده العالم.

وأشار "عبد العال"، إلي أن توجيهات الرئيس السيسى بصرف 300 جنيه دعم على بطاقات التموين بشكل استثنائي يقصد منها تخفيف الأعباء بشكل مباشر على الفئات الأكثر احتياجا بسبب ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست على العالم أجمع بارتفاع السلع وخاصة القمح والمواد البترولية.

وقال "عبد العال" إن "توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر خطوة هامة لتخفيف العبء عن الأسرة المصرية"، مضيفا: "توجيهات الرئيس السيسى تشير إلى إرادة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية بسبب الظروف الراهنة وهي خطوات تحمي السلام الاجتماعي إزاء العوامل الراهنة، ومن ثم خروج الأوضاع التي ترتبت على الوضع الإقليمي الدولي وأثرت على اقتصاديات الدولة".

وتابع :" نساند بقوة اتجاه الرئيس وقراراته التي تعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا"، مضيفا :" منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة وهو عند كل إجراء ينظر على الجانب الآخر ألا وهم أفراد المجتمع والأسر الضعيفة اقصاديا ويعمل على مساندتهم".

وأشار إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر اتجاه عظيم وتعمل على الرضا الاجتماعى، داعيا الحكومة إلى تقديم خطومات أكثر في تطوير أوضاعنا الاقتصادية بالتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعى.

وقد استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح القوى السياسية، ووجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وأضاف وزير التموين، انه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين، حيث أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.