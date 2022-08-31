قطاع المعاهد يغلق فتح باب التحويلات وجارى تصحيح امتحانات الثانوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:26 مساءً - أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم إقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم على طلاب مرحلة التعليم الأساسي " من الصف الثانى الابتدائى حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى صفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام من سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الإبتدائية التى تقدم بها الازهر .

واشار قطاع المعاهد الازهرية ان على ولى أمر الطالب الراغب فى التحويل للأزهر ياتى بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التول لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن ولا يتعارض مع قوانين التربية والتعليم والأزهر . وعلى أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية الحلقة الإبتدائية فقط مع الـتأ كيد على عدم قبول التحويل للمتلحقيت برياض الاطفالب والصف الأول الابتدائى من الطرفين الازهر والتربيه والتعليم . وحدد الوزارة أن التحويل يكون بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا ويعتد بهذا التحويل بألا يكن بموافقة الجهة المحول إليها مه التنبية المشدد على جميع المسؤليين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخ بتاريخ واضح .

ويشترط اي ضا بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم " والمدارس الرسمية للغات ، للمدراس الرسمية المتميزه للغات والمدارس الخاصة النجاح فى اللغة الاجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى بالاضافة الى قضاء الطفل عامين بمرحلة رياض الأطفال قبل نقلة بالصف الاول الابتدائى .

وعلى جانب آخر اختتم طلاب الثانوية الازهرية اول امس الاثنين امتحانات الدور الثانى والتى انطلقت الاسبوع الماضى بمادة الفيزياء للطلاب القسم العلمى ومادة التاريخ للقسم الادبى فى جميع انحاء الجمهوريه وجارى تصحيح الامتحانات ولن يعلن عن موعد محدد لظهور النتجة . تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية.

وبدأ طلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 61278 طالبًا وطالبة، الامتحانات في 375 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (40518) طالبًا وطالبة، وطلاب القسم العلمي (20760) طالبًا وطالبة، الامتحانات يوم السبت 20 أغسطس وحتى اليوم الإثنين 29 أغسطس.

ومن جانبه، أكد الشيخ أحمد عبدالعظيم مدير إدارة الامتحانات في الأزهر الشريف أن امتحانات الدور الثاني مرت بسلام دون رصد أي مشكلات، مع متابعة قوية من قبل غرفة العمليات في قطاع المعاهد الأزهرية لتذليل أي عقبات خلال عمل اللجان.

وأدى طلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 61278 طالبًا وطالبة، الامتحانات فى 375 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي "40518" طالبًا وطالبة، وطلاب القسم العلمى "20760" طالبًا وطالبة نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية وأشار إلي أن عملية التصحيح تبدأ في الخميس الأول من شهر سبتمبر في 9 مراكز بوجه بحرى على أن يكون التصحيح بشكل يومي، وتستمر قرابة عشر أيام، على أن تظهر نتيجة أعمال امتحانات الدور الثاني الأزهرية هذا العام بحلول يوم 10 سبتمبر كموعد مبدئي وذلك بعد التنسيق مع الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وتم تحديد 9 مقرات لتصحيح الدور الثانى فى المناطق التالي: القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ- البحيرة - الشرقية - الدقهلية – الجيزة، وقد تم إصدار التوجيهات للمراكز بتطبيق نفس الضوابط والتعليمات التي كانت عليها مقرات الدور الأول، على أن يكون بكل منطقة ثلاث مقرات المقر الأول لتصحيح المواد العربية ومقر لتصحيح المواد الشرعية والمقر الثالث لتصحيح المواد الثقافية ويحظر عقد تصحيح مقرين في مكان واحد وتتحمل المنطقة المسئولية حال مخالفة هذا التعليمات مع تجهيز كافة المتطلبات لنجاح عملية التصحيح أجهزة كشف الحرارة والمراوح ومبردات المياه وماكينة تصوير في كل مقر وطاولات وكراسي والعمل على توفير كل ما من شأنه يعمل على راحة المصححين العمل على نظافة المقرات.