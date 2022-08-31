رئيس الوزراء يتفقد معرض «أيادى مصرية»

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء معرض "أيادى مصرية" الذى يقام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، على هامش اجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، ويحمل عنوان "بكل فخر.. صنع فى مصر".





وتجول رئيس الوزراء فى أرجاء المعرض، وتعرف على ما يضمه من منتجات مميزة، تتضمن التحف، والمنسوجات، والحرف اليدوية، والاكسسوارات، ومنتجات التراث المصرى، والتى صنعت بأيد مصرية.

وأشاد مدبولى بجودة المعروضات، مؤكدا دعم الدولة الكامل لزيادة نسبة المكون المحلى فى مختلف عمليات التصنيع، كما شاهد رئيس الوزراء جانبا آخر من المعرض باسم "أيادى إفريقية"، والذى يضم منتجات صنعت بأيد إفريقية ماهرة، وتضمنت مشغولات خشبية ونسيجية.



واستمع مدبولى إلى شرح حول منصة "أيادى مصرية" والتى تعد منصة الكترونية متخصصة لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر من تسويق منتجاتهم باستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية، وتتيح المنصة وصول المنتجات اليدوية والتراثية الى من يطلبها، بسهولة ويسر، وهو ما يمثل عنصر دعم وتشجيع لهذه الصناعات.

وتعرض المنصة مشغولات صدفية، ومفروشات، ومشغولات خشبية، وحلى، وفخار وخزف، وازياء، بما يلبى كافة الاذواق واحتياجات قاصدى تلك المنتجات ذات الطابع الخاص والمهتمين باقتنائها، والتى تحظى باهتمام من العديد من زوار الدول الأجنبية أيضا.