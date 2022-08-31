لفتة إنسانية.. الداخلية تهدى مواطنا كرسى متحرك فى الغربية

جدة - نرمين السيد - أهدت وزارة الداخلية، مواطنا، كرسى متحرك بالغربية، فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع جميع شرائح المجتمع.





وجاءت الاستجابة سريعا لأحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور غربية بمديرية أمن الغربية، لتوفير كرسى متحرك له نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة. وتم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات مديرية أمن الغربية لمنزل المواطن المذكور، وتم إهدائه الكرسى المتحرك، حيث وجه الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وسرعة الاستجابة.

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