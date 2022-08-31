وزيرة البيئة: مصر حريصة على دفع وتيرة العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، على استعداد مصر الكامل لاستضافة الأطراف كافة فى شرم الشيخ، للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop27.





جاء ذلك خلال مجموعة من المداخلات المهمة نيابة عن السفير سامح شكرى، وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر المناخ cop27، على هامش مشاركتها فى الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين، بمدينة بالى فى إندونيسيا، بحضور السفير أشرف سلطان سفير مصر بإندونيسيا والوفد المصرى التفاوضى.

ونوهت الوزيرة بحرص مصر على دفع وتيرة العمل المناخى، بإحراز التقدم فى مسارات التفاوض كافة، من خلال دفع المناقشات للخروج بتوصيات فعالة فى برنامج عمل التخفيف، ودفع المناقشات للتوافق حول آليات التقدم فى الهدف العالمى للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ،وكذلك كيفية مضاعفة تمويل التكيف، بالإضافة إلى التقدم فى محور الخسائر والأضرار بتفعيل شبكة سانتيجو بطريقة عادلة وفعالة.

وحثت الوزيرة، مجموعة العشرين على الوفاء بالتزاماتها المالية للوصول إلى 100 مليار دولار، التى جرى ذكرها فى اتفاق باريس 2015، ومضاعفة تمويل التكيف، كما حثت على أهمية رفع الطموح لدول مجموعة العشرين، وتقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة بأهداف كمية، حيث إن أكثر من 80٪ من انبعاثات العالم من دول مجموعة العشرين.

ولفتت الوزيرة إلى أن خروج اجتماع مجموعة العشرين ببيان قوى وتكاملى وشمولى للبيئة والمناخ، يضم بوضوح التزامات هذه الدول الكبرى فى مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجى وتدهور الأراضى والتصحر ومواجهة التلوث، يعد خطوة مهمة جدا.

وأشارت إلى أهمية التعاون البيئى متعدد الأطراف، وضمان الوفاء بالالتزامات التى جرى الخروج بها من مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، وضمان عمل مسؤوليات الوزراء كمسؤولين عن البيئة والمناخ فى مجموعة العشرين، الذى سيجرى على أساسه المضى فى خطوات إنجاح مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

جدير بالذكر أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، سيتناول مجموعة موضوعات فى برنامجه الرئاسى مثل الأمن الغذائى والمائى، والتنوع البيولوجى، والمخلفات والانتقال العادل للطاقة.