ومن المقرر أن يستمر الجهاز فى أعمال الامتحان التى بدأت يوم 28 أغسطس حتى 27 سبتمبر المقبل، لاختبار 36 ألفا و235 متقدما، انطبقت عليهم الشروط من إجمالى عدد 45 ألفا و666 متقدما تقدموا بطلبات لخوض المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
ويخضع المتقدمون لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية، والتى تضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم انه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظف، والكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلى والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التنظيم والإدارة» يواصل اختبار المتقدمين لوظيفة معلم مساعد «رياض أطفال» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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