«التنظيم والإدارة» يواصل اختبار المتقدمين لوظيفة معلم مساعد «رياض أطفال»

جدة - نرمين السيد - يواصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال)، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





ومن المقرر أن يستمر الجهاز فى أعمال الامتحان التى بدأت يوم 28 أغسطس حتى 27 سبتمبر المقبل، لاختبار 36 ألفا و235 متقدما، انطبقت عليهم الشروط من إجمالى عدد 45 ألفا و666 متقدما تقدموا بطلبات لخوض المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويخضع المتقدمون لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية، والتى تضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم انه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظف، والكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلى والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.