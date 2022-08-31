الرئيس يستجيب لأطروحات الحوار الوطنى ويوجه بصرف 300 جنيه على بطاقات التموين

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تأكيدًا على أهمية الحوار الوطنى، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصرى بكل أطرافه، فى خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك فى أهمية الحوار الوطنى، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

وقرر الرئيس السيسى، زيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيهًا بدلاً من 100.. كما وجه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

جاءت أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطنى، فوجه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، إذ تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلاً عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن، من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

وتدخل الاستثنائية للحماية الاجتماعية التى وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدًا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصر.