انت الان تتابع خبر من هو الإعلامي جلال عوارة؟.. معلومات كتيره عن المذيع الراحل اليوم والان مع التفاصيل

من هو الإعلامي جلال عوارة الراحل اليوم؟

رياض - احمد صلاح - جاء خبر وفاة الإعلامي جلال عوارة صباح اليوم بمثابة صدمة كبيرة لجميع زملائه في الهيئة الوطنية للإعلام، وحرصت أسرة الراحل المذيع في التليفزيون المصري وعضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة طنطا، بالإعلان عن وفاته عن عمر يناهز الـ 50 عاماً.

ورحل الإعلامي جلال عوارة اليوم وهو من جيل الوسط المتميزين بالتليفزيون المصري، وقدم الكثير من التغطيات الإخبارية الرائعة والنشرات والبرامج الحوارية على التليفزيون المصري، وكان مشغول طوال الوقت بكل قضايا التلفزيون المصري والعاملين به واستعادة ريادته، ونجح في الانتخابات بمجلس النواب عن دائرة طنطا في الدورة السابقة، وسعي أن ينهي أزمة ديون ماسبيرو.

جنازة الراحل جلال عوارة

وقام زملاء جلال عوارة الراحل الذي عرف بين الجميع بالسيرة الطيبة والحسنة، وكان له دور كبير في قضايا ماسبيرو والإعلام المصري أثناء هذه الفترة التي قضاها وهو نائب في البرلمان عن طنطا، ومن المقرر أن تشييع جنازته إلي مثواه الأخير بعد صلاة الظهر من مسجد عوارة في طنطا اليوم، ويقام العزاء غداً