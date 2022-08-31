انت الان تتابع خبر من هو الإعلامي جلال عوارة؟.. معلومات كتيره عن المذيع الراحل اليوم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جاء خبر وفاة الإعلامي جلال عوارة صباح اليوم بمثابة صدمة كبيرة لجميع زملائه في الهيئة الوطنية للإعلام، وحرصت أسرة الراحل المذيع في التليفزيون المصري وعضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة طنطا، بالإعلان عن وفاته عن عمر يناهز الـ 50 عاماً.
من هو الإعلامي جلال عوارة الراحل اليوم؟
ورحل الإعلامي جلال عوارة اليوم وهو من جيل الوسط المتميزين بالتليفزيون المصري، وقدم الكثير من التغطيات الإخبارية الرائعة والنشرات والبرامج الحوارية على التليفزيون المصري، وكان مشغول طوال الوقت بكل قضايا التلفزيون المصري والعاملين به واستعادة ريادته، ونجح في الانتخابات بمجلس النواب عن دائرة طنطا في الدورة السابقة، وسعي أن ينهي أزمة ديون ماسبيرو.