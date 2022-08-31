إنتاج «القابضة للطرق» يتجاوز 10 مليارات جنيه.. و«الوزير»: الحافز لمن يستحق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء عادل ترك، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس على عياد، العضو المنتدب التنفيذى، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حيث جرت مناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2021 من خلال القوائم المالية عن العام المالى 2020/2021.

كما جرى استعراض نشاط الشركة، حيث تجاوز الإنتاج خلال العام المالى 2021/2022، 10 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه، خلال العام المالى 2020/2021.

واشترت الشركة القابضة، معدات جديدة بالشركات التابعة لها بقيمة 720 مليون جنيه، ومصنع جديد لفلنكات القطار السريع بقيمة 120 مليون جنيه، بمعدل إنتاج يصل إلى 420 ألف فلنكة سنويا.

كما جرى تدعيم إنتاج الفلنكات العادية ليصل إلى نحو 335 ألف فلنكة سنوياً، بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات الهامة فى مجال الطرق والكبارى ومحاور النيل وتطوير السكك الحديدية والعمال المدنية للقطار الكهربائى الخفيف LRT وأعمال الموانئ.

وبدوره أشاد وزير النقل، بالتقدم الذى تشهده الشركة القابضة فى حجم الأعمال المنفذة، والإيرادات المحققة، مطالباً قيادات الشركة باستمرار هذا التقدم خاصة مع حجم المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية فى مجال الطرق والكبارى ومحاور النيل والبنية التحتية فى شتى القطاعات.

ونوه بالدعم الكامل من وزارة النقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بها.

وشدد الوزير على أن السوق المصرية فى هذا المجال، سوق واعدة، وأن التنافسية بين الشركات لها مردود إيجابى فى تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن هذه التنافسية تعتمد على مدى الكفاءة الفنية للمهندسين والعمال والفنيين وجودة المشروعات ومدى الالتزام بنهو المشروعات وفقاً للمواعيد المخططة.

ولفت الوزير، إلى أن الحافز لمن يستحق، وضرورة إثابة العاملين المجتهدين، وأن الأرباح للشركات التى تحقق مكاسب فقط، وأن هناك اهتماما كبيرا من وزارة النقل بالعنصر البشرى وإعادة تأهيله وتدريبه.

ونوه بإدخال برامج خاصة بالطرق والكبارى والنقل البحرى وغيرها من مجالات النقل، وعدم الاكتفاء بمجال السكة الحديد، فى المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان.

وفيما يتعلق بالمعدات، أوضح الوزير، ضرورة استمرار تدعيم الشركة القابضة وكافة الشركات التابعة لها، بأحدث المعدات التى تساهم فى تنفيذ كافة المشروعات بأحدث الأساليب العلمية وبمواصفات الجودة العالية، مع ضرورة رفع كفاءة المعدات الحالية وإجراء عمليات الصيانة الدورية لها، واستخدام قطع الغيار الأصلية والتوسع فى إنشاء مصانع الفلنكات والاستغلال الأمثل للأراضى والأصول للشركة القابضة وشركاتها التابعة لزيادة مواردها المالية.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية، إضافة نشاط الاستثمار والتطوير العقارى والصناعى لنشاط الشركة.