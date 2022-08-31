عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين

جدة - نرمين السيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لطرح القوى السياسية ووجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين.



جدة - نرمين السيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لطرح القوى السياسية ووجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين.

ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

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