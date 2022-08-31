التنظيم والإدارة: برنامج تدريبى للأشقاء فى إدارة إعلام مجلس وزراء السودان

وتضمن البرنامج التدريبى عدة محاور، منها إنتاج الفيديوهات، وتصميم وتحليل البيانات إلى جانب التسويق الحكومى على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء منهم، الهيئة الوطنية للصحافة، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن البرنامج يعد الرابع الذى ينفذه الجهاز، وذلك بعد انتهائه من تنفيذ برنامجين للمختصين فى المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السودانى.
وتأتى هذه البرامج التدريبية فى إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.
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