وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للآلات والمعدات (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزيـر الدولة للإنتاج الحربى، شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى)، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى على عرض تقديمى عن أنشطة الشركة (مصنع 999 الحربى) ومؤشرات الأداء والشراكات التى قامت بعقدها خلال الفترة الأخيرة للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، كما تضمن العرض التقديمى آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التى تشارك بها الشركة، وكذا خطط التطوير والمشروعات المستقبلية.



وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة ومصنع الجلفنة على الساخن بالشركة، مشيرا إلى أن (مصنع 999 الحربى) ولد عملاقا وينافس أكبر المصانع العالمية حيث يسهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاته العسكرية، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية مثل معدات الميكنة الزراعية ومعدات الحفاظ على البيئة وتجهيزات عربات النقل المختلفة وتصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة.



وأضاف أن "حلوان للآلات والمعدات" تعتبر الشركة الأولى فى الشرق الأوسط لإنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز وغيرها من آلات الورش والتى تم التعاون مع جامعة عين شمس لتطويرها وتحويلها من آلات ورش تقليدية إلى ماكينات حديثة ذات تحكم رقمى CNC، كما تضم الشركة ماكينات متطورة للقطع بالمياه والليزر، وتشارك فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من خلال مشروعات محطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، إضافة إلى مشاركتها فى توفير براميل الدباغة لصالح مشروعات مدينة الجلود الجديدة "الروبيكى"، ومن ناحية أخرى تتعاون الشركة (999 الحربى) حاليا مع إحدى الشركات الإماراتية لتنفيذ مشروع هام جدا لإنتاج السيارات البيك آب التى تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى وبنزين).



وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع إحدى الشركات السعودية فى مجال إنتاج المصاعد الكهربائية، مشددا على أنها تضم عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى وتضم نخبة من المهندسين والإداريين ذوى الكفاءة والذين يتم الحرص دوما على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على الحديث مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربى والوطن ككل، مشددا على أهمية تبادل الخبرات ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير وتحسين الأداء.



وشدد الوزير محمد صلاح على ضرورة مواصلة تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربى، مؤكدا حرصه على متابعة الموقف التنفيذى الخاص بمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بجميع الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى للإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر حرص الوزارة على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، مشيرا إلى أن الوزير شدد خلال الجولة على أهمية السعى خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطط تطوير ترتكز على الالتزام بالقيم الأساسية التى يقوم عليها العمل فى الإنتاج الحربى مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة والالتزام بالإبداع والتطوير المستمر والسعى لتحقيق أقصى معدلات الجودة والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات.



ونوه بكر بأن الشركة تضم مصنعا يعد من أكبر مصانع الجلفنة على الساخن فى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم وأبعاد البوتقة والأحواض المستخدمة فى تنفيذه والذى تم تحديثه وإعادة تأهيله بخبرة إيطالية لتحقيق المعادلة الصعبة لضمان جودة المنتج وفى نفس الوقت تحقيق رضا العملاء مع مراعاة مبادئ السلامة والصحة المهنية والبيئية، لافتا إلى أنه فى فبراير 2020 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح المصنع عبر الفيديو كونفرانس، ويشارك المصنع باقى قطاعات الشركة فى تنفيذ مشروعات لصالح الجهات المعنية بالدولة فى مجالات (الكهرباء، الطاقة، الاتصالات، البنية التحتية).

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى فى الجولة التفقدية المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.