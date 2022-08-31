مدبولى: مستعدون لتوفير الخبرات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ‎وبدأ مدبولى كلمته، بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوزراء والسفراء وممثلى الاتحاد الإفريقى والهيئات الأممية، معرباً عن حرص واهتمام الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها بالعمق الإفريقى، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقى "حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية" تعكس التزامها بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الإفريقية، فى إطار تحقيق أجندة إفريقيا 2063، مؤكدًا سعى مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحى التنموية والحضرية والاقتصادية، والأمنية والسياسية لخدمة الدول والحكومات الإفريقية، حيث تعد البنية التحتية والنمو الحضرى وإتاحة الفرص لـ "حياة كريمة" للمجتمعات المحلية هى الأساس لمجابهة التحديات التى تواجهها إفريقيا.

وأثنى مدبولى على ما توصلت إليه اجتماعات الوزراء فى إطار هذه اللجنة الهامة على مدار الدورات السابقة، كما أكد على أن تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار فى تطوير آليات الإدارة المحلية هو السبيل الأساسى للحفاظ على المكتسبات التنموية فى إفريقيا، موضحًا أنه يمثل متطلبا رئيسيا من متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهها مجتمعاتنا المحلية فى الوقت الراهن وفى المستقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته: إن جمهورية مصر العربية كانت حريصة دائما على المشاركة ودعم التجمعات والفعاليات والمنتديات الإفريقية المعنية بالتنمية المحلية، كما نعتز فى هذا الصدد بمشاركتنا فى منظمة المدن والحكومات الإفريقية، واستضافة مقرها هنا فى القاهرة، كما نعتز بمساهمتنا فى إطار الاتحاد الإفريقى فى مناقشة وتطوير واعتماد المواثيق ذات الصلة بالحوكمة المحلية واللا مركزية وإدارة المرافق العامة.

وتابع: يكتسب التوجه نحو دعم الإدارات المحلية واللامركزية، وتعزيز كفاءة آليات الإدارة العامة للمرافق والخدمات، أهمية كبيرة فى ظل متطلبات العمل المناخى ومقتضيات التعامل مع تحديات تغير المناخ، وهى التحديات التى ستتأثر بها قارتنا الإفريقية أكثر من غيرها، على الرغم من أن مسئولية أفريقيا عن مشكلة تغير المناخ تعد محدودة للغاية مقارنة بغيرها من مناطق العالم.

وفى هذا المنطلق أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر فى إطار استعداداتها النهائية لعقد قمة المناخ العالمية (COP27 ) بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، والتى تستضيفها نيابة عن القارة الإفريقية ككل، ستكون حريصة تماما على أن تطرح التحديات والإشكاليات التى تواجهها القارة وحكوماتها المحلية، ورؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفاعلية فى العمل المناخى، دون تأثير سلبى على حقوقها المشروعة فى التنمية والنهوض، كما سيتم طرح مجموعة من المبادرات والمشروعات المتعلقة بالتكامل بين آليات الإدارة المحلية الإفريقية والتنمية المحلية المستدامة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر خلال السنوات الثمانى الماضية، استطاعت تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة على مستوى المجتمعات المحلية سواء الحضرية او الريفية، وهى نقلة كان قوامها مشروعات البنية الأساسية العملاقة، إدراكا بأن البنية التحتية هى أساس تطوير الخدمات العامة وبوابة العبور إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا إلى أن الجهود المصرية فى تطوير البنية الأساسية استندت على مستهدفات أجندة التنمية الإفريقية 2063، وهو ما ساهم فى تحسّن مؤشرات أداء مصر المتعلقة بأهدافها الاستراتيجية وأهمها كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتابع مدبولى فى كلمته معبرًا عن رؤية مصر فى شأن تطوير قطاعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الطرق والنقل فى مصر، كونها جزءًا من البرنامج القارى لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة، مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون، ومشروع ربـط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، وهو ما يعد حجر الزاوية الأبرز فى تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته أن ملامح التجربة التنموية المصرية وثيقة الصلة بالتنمية المحلية والتطور الحضرى، حيث لم تتوقف فقط عند شبكات الطرق ومرافق خدمات البنية الأساسية وكذا الخدمات الاجتماعية، بل تخطتها إلى صناعة نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة، ارتكزت بالأساس على إعادة الاعتبار لمناطق العمران البشرى؛ لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وأكثر استجابة لعناصر الاستدامة والمرونة.

ونوه مدبولى إلى أن مصر أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحتها وحضارتها وخصوصية موقعها وطبيعة التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تتضمن تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة على الطراز الحضارى والمعمارى الحديث والمستدام، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة، تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء غير المخطط والعشوائيات واستعادة الشكل الحضارى للطرق والمبانى المصرية، بما يلبى طموحات المواطنين فى الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن المصرية.

وتابع رئيس الوزراء: إيمانا من الدولة بالتكامل بين الريف والحضر، وفى إطار اقتناعها بالعدالة الجغرافية، فقد أطلقت الدولة المشروع القومى لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يستهدف تطوير 4584 قرية، وتحسين جودة حياة نحو 60% من سكان مصر، وهو ما سيُحدث نقلة غير مسبوقة فى حياة ومستوى معيشة القطاع الأكبر من المصريين، وهو ما دعانا لاعتبار هذا المشروع الطموح بمثابة مشروع القرن فى مصر.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى بعض جوانب مشروع "حياة كريمة"، مؤكدا أنه ما كان من الممكن أن يتحقق لولا الإرادة القوية التى توافرت من أجل تنفيذ هذا الجهد التنموى الهائل لسكان الريف المصرى بتكلفة تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه التجربة الرائدة تتفرد فى العديد من الجوانب؛ إذ تتضمن تدخلات متنوعة تغطى كافة الجوانب التنموية التى يحتاجها الريف المصرى، بما فيها الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال مشروعات التعليم والمعرفة، مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أنها لا تقتصر على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية فقط، وإنما تشمل كذلك توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية؛ سواء من خلال مشروعات يجرى تنفيذها حاليا والتى تستقطب الأيدى العاملة فى القرى وتوابعها، أو من خلال مُجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم إقامتها، والتى تعمل على استغلال الميزات النسبية التى تتمتع بها كل قرية، بجانب توفير تدريب مهنى للسكان وفتح مجالات عمل أمامهم، بما يضمن استدامة التنمية.

هذا وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى عن استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" إلى الأشقاء فى دول القارة، لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة إفريقية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته مكررًا ترحيبه بالأشقاء الأفارقة فى بلدهم الثانى، وموجها الشكر للجهود المبذولة من اللجنة الثامنة بالاتحاد الافريقى وتطلعه لمخرجات هذه الدورة الهامة، وأكد على التزام الدولة المصرية بدعم التوجهات الإفريقية المعنية بتحقيق التنمية المحلية.