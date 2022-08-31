عاجل- مدبولى: حريصون على دعم المنتديات الإفريقية المعنية بالتنمية المحلية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تسعى لوضع كل خدماتها لخدمة الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن تنمية المجتمعات المحلية هى السبيل الأساسى للحفاظ على المجتمعات التنموية بإفريقيا.





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