محافظ الجيزة يشدد على الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها فورا

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والجهات الخدمية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وسرعة الاستجابة لها وحلها والعمل على إزالة أى مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.





تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه الدورى مع المواطنين والذى يحرص على تنظيمه بشكل أسبوعى؛ لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسؤولين والمواطنين للاستماع إلى الشكاوى التى تواجههم والعمل على حلها.

وشهد لقاء محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، بحث شكوى مواطن متضرر من وجود كشك مخالف غير مرخص متعدى على الطريق العام بشارع السودان بحى العجوزة وشكوى من وضع كشك مخالف بالطريق العام بحى جنوب، وقد وجه أحمد راشد على الفور باتخاذ الإجراء اللازم حيال الأكشاك المخالفة من إزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلف المحافظ، رئيس حى الطالبية بإزالة بروز وتعديات للمحال والمنشأت التجارية بشارع طنطاوى خلف كايرو مول وذلك استجابة لشكوى مواطن من تعدى المحال بالشارع، ووجه المحافظ رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة كشك لتجميع النفايات والمخلفات بشارع آل عامر المتفرع من همفرس والتأكد من عدم وجودة مجددا مع تكثيف حملات التفتيش على المنشآت التى تمارس أنشطة صحية بالتعاون مع مديرية الصحة.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بإزالة تعديات وبروز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال بيوتى سنتر ومحل من غلق وتشميع وقطع المرافق وذلك لإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم التزامه بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وعدم مراعاة عوامل السلامة والأمان حرصا على سلامة المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة، على إزالة المظاهر السلبية التى من الممكن أن تمثل خطورة بالإضافة إلى إزالة التعديات الموجودة على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة وعدم السماح باستغلاله بأى شكل من الأشكال دون وجه حق.

وشملت الشكاوى التى تقدم بها المواطنين الى إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وقد تم حلها 30 شكوى تنوعت ما بين وجود إشغالات وقاعات أفراح مخالفة ومخالفات بناء ومراكز صحية مخالفة وبروز للمحال التجارية وإدراج بمعاشات تكافل وكرامة وقد تم التعامل الفورى حيال الشكوى المقدمة من المواطنين وحلها.