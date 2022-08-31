وزير التنمية: الرئيس السيسى يعطى أولوية لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير التنمية المحلية خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير بانكولى أدياو مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والإسكان وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة والمحافظين والسفراء وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ما تواجهه القارة الإفريقية من تحديات فى سياق ما يواجهه العالم ككل يتطلب أن نستمر فى خطواتنا نحو تعزيز وتدعيم الحوكمة المحلية والرهان على الحكومات والإدارات المحلية بوصفها خط المواجهة الأول مع هذه التحديات وهو ما ينطبق على كافة أنواع التحديات بدءا من الجوائح الصحية والكوارث الطبيعية وتغير المناخ مروراً بالتحديات الاقتصادية والعمرانية والتنموية ووصولا للتحديات الأمنية.

وأضاف هشام آمنة: رغم كل هذه التحديات فإن أحلامنا لقارتنا كبيرة وإيماننا بقدرتنا على تحقيقها لا يتزعزع وثقتنا فى الآليات الإفريقية التشاركية بكافة أنواعها ومستوياتها لا حدود لها، ونتعهد بأن تكون مصر دوما وفية لقارتنا داعمة لتطلعات شعوبها ومستلهمة فى تحقيق نهضتها.

وتابع وزير التنمية المحلية: اسمحوا لى أن أرحب بحضراتكم فى بلدكم الثانى مصر وأؤكد على أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تتشرف باستضافة الفعاليات والمنتديات التى تناقش مستقبل تنمية قارتنا الإفريقية وهو التوجه الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وكافة مؤسسات الدولة المصرية، اهتماما كبيراً وأولوية مطلقة فى ظل دعم والتزام مصر بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة فى أفريقيا 2063.

وأعرب هشام آمنة عن تقديره للاتحاد الإفريقى وسكرتارية وأعضاء اللجنة الثامنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكم المحلى والتنمية الحضرية واللامركزية على اختيار مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث الهام للمرة الأولى، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمى فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل نيابة عن قارة إفريقيا فضلا عن استعدادها لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى 2024 ومؤتمر المدن الإفريقية 2025 وهو ما يعطى اجتماعات اللجنة أهمية خاصة فى ضوء حرص القادة الأفارقة على توحيد رؤيتهم ومواقفهم نحو القضايا والتحديات التى يواجهها العالم فى المرحلة الحالية وعلى رأسها قضايا وتحديات المناخ والتنمية المستدامة والتعاون الدولى والإقليمى.

وتابع وزير التنمية المحلية: ولعلكم تشاركونى الرأى فى أن موضوعات الخدمة العامة والحوكمة المحلية واللامركزية والتنمية الحضرية وثيقة الصلة بكافة التحديات الوطنية والإقليمية التى تواجهها بلداننا الإفريقية بل هى أهم ما يجب مناقشته والتوافق حوله ونحن بصدد المشاركة فى المنتديات الدولية والأممية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

وأضاف: لذا فإن اجتماعات الخبراء التى تواصلت على مدار اليومين الماضيين وما تمخض عنها من توصيات وإجراءات تكتسب أهمية متزايدة فى الوقت الراهن وتعطى لقياداتنا وحكوماتنا وشعوبنا أفكاراً نحن فى أشد الحاجة إليها لتوحيد رؤية قارتنا وتقوية موقفها التفاوضى.

وأكد هشام آمنة أن مصر تعتز بمساهمتها فى صياغة واعتماد الوثائق والقرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقى والمتعلقة بالحوكمة المحلية واللامركزية وأهمها الميثاق الإفريقى لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة والميثاق الإفريقى لقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلى والتنمية المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، إننا نولى اهتماما كبيراً بنشاط اللجنة الثامنة من بين اللجان المتخصصة بالاتحاد الافريقى وهى اللجنة المعنية بالخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بوصفها منصة هامة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الوزراء المعنيين بهذه الموضوعات فى البلدان الإفريقية.

وعبر هشام آمنة عن تقديره لما حققته اللجنة الثامنة خلال دورة عملها 2019-2020 فقد نجحت فى تعزيز التواصل والتنسيق بين آليات التنمية المحلية بالقارة الإفريقية على الرغم مما واجه العالم من أزمات أبرزها الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19.

وأشار "آمنة" إلى أن التقرير الذى تم عرضه على الدورة الحالية حول نشاط اللجنة يؤكد بشكل واضح على الجهود التى بذلتها اللجنة والدور الذى أصبحت تلعبه كمنصة مشتركة للوزراء المعنيين بالتنمية المحلية وكذلك بالإسكان والتنمية الحضرية والتخطيط والخدمات العامة واللامركزية وهى منصة واعية بتلك القضايا وقادرة على انتاج الحلول التى تفيد دولنا وشعوبنا وهو ما يبرز بشكل واضح فى نجاح اللجنة فى وضع خطة العمل الاستراتيجية 2022 /2024.

كما أكد وزير التنمية المحلية على الثقة فى دعم مفوضية الاتحاد الافريقى ولجانها المتخصصة وشركاءنا فى الهيئات الأممية المعنية وحكومات الدول الأعضاء وفى القطاع الخاص لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية المشار إليها ، كما أؤكد على ثقتى فى أن هذه الخطة تمثل أساسا قويا لتعزيز وتقوية آليات الإدارة والتنمية المحلية والحوكمة واللامركزية فى القارة الإفريقية.

وقال هشام آمنة أنه تابع على مدار اليومين الماضيين أعمال اللجان الثلاث على مستوى الخبراء والتى بذلت جهوداً كبيرة فى مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا وهو أمر يستحق أن أوجه لهم التحية والتقدير وأؤكد على اعتزازنا بما خرجوا به من رؤى وتوصيات سيتضمنها "إعلان القاهرة" والذى سنقوم بمناقشته وإقراره اليوم.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته: "عاشت وحدتنا وبلادنا وشعوبنا وعاشت أفريقيا وتحيا مصر سند لقارتنا وركيزة من ركائز أمنها واستقرارها ونموها نحو غداً أفضل".