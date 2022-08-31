محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس بتكلفة 24 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم الأربعاء، 3 مدارس بقرى مركز السنطة، بحضور النائب عامر الشوربجى، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد الصواف مدير هيئة الأبنية التعليمية، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.





وأوضح رحمى أن افتتاح مدارس اليوم يأتى ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة فى تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمى، كما سيساهم الـ 55 فصلا الموجودين بالثلاث مدارس فى تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز السنطة.

وافتتح محافظ الغربية مدرسة أحمد ذكريا الدسوقى للتعليم الأساسى بقرية منشأة عبد الله والمقامة على مساحة 1683.85 م 2 بقيمة 8.6 مليون جنيه واستغرق تنفيذها 11 شهرا، وتفقد المحافظ المدرسة والتى تضم عدد 18 فصلا دراسيا، مكتبة و4 فصول رياض أطفال إلى جانب غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلى والمعمل.

كما افتتح رحمى مدرسة عائشة المحجوب للتعليم الأساسى بقرية الأنبوطين والمقامة على مساحة 1751.26 م2 بقيمة إجمالية 7.3 مليون جنيه، واستغرق بناؤها 11 شهر، وتضم 9 فصول دراسية، فصلين رياض أطفال، مكتبة بالإضافة إلى غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلى والمعمل.

واختتمت الجولة بافتتاح مدرسة السيدة عائشة بنت أبى بكر بقرية طوخ مزيد والتى تضم 22 فصل إلى جانب غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلى والمعمل، وتم إنشاؤها على مساحة 2800.6 م2 بقيمة 7.9 مليون جنيه خلال 13 شهرا، وشهد المحافظ خلال الافتتاح عددا من الفقرات الغنائية والفنية والرياضية التى قدمها طلاب المدارس الثلاثة.