وأوضح رحمى أن افتتاح مدارس اليوم يأتى ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة فى تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمى، كما سيساهم الـ 55 فصلا الموجودين بالثلاث مدارس فى تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز السنطة.
وافتتح محافظ الغربية مدرسة أحمد ذكريا الدسوقى للتعليم الأساسى بقرية منشأة عبد الله والمقامة على مساحة 1683.85 م 2 بقيمة 8.6 مليون جنيه واستغرق تنفيذها 11 شهرا، وتفقد المحافظ المدرسة والتى تضم عدد 18 فصلا دراسيا، مكتبة و4 فصول رياض أطفال إلى جانب غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلى والمعمل.
كما افتتح رحمى مدرسة عائشة المحجوب للتعليم الأساسى بقرية الأنبوطين والمقامة على مساحة 1751.26 م2 بقيمة إجمالية 7.3 مليون جنيه، واستغرق بناؤها 11 شهر، وتضم 9 فصول دراسية، فصلين رياض أطفال، مكتبة بالإضافة إلى غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلى والمعمل.
واختتمت الجولة بافتتاح مدرسة السيدة عائشة بنت أبى بكر بقرية طوخ مزيد والتى تضم 22 فصل إلى جانب غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلى والمعمل، وتم إنشاؤها على مساحة 2800.6 م2 بقيمة 7.9 مليون جنيه خلال 13 شهرا، وشهد المحافظ خلال الافتتاح عددا من الفقرات الغنائية والفنية والرياضية التى قدمها طلاب المدارس الثلاثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس بتكلفة 24 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.