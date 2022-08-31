يا أهلا بالدعم.. صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لدعم المواطن سيصل 36 مليون مواطن مستفيد، وستكون الزيادة من 100 جنيه وحتى 300 جنيه عَلى حسب اعداد الاسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، وسيتم بدء صرف الدعم الاستثنائى، اعتبارا من غد الخميس للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك عَلى هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، معرض أهلًا مدارس، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ومحافظ القاهرة .

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اكد انه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من زيادة الدعم الاستثنائى عَلى بطاقات التموين ،حيث أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.